3 kg de burger au menu du défi

Tahiti, le 18 juin 2025 - Un restaurant de Papeete va organiser un concours original à l’occasion de l’Independance Day. Le 4 juillet prochain, dix burgers XXL de 3 kg chacun seront préparés et présentés à dix candidats qui devront manger leur plat le plus rapidement possible.



L’objectif affiché par les organisateurs de la soirée du 4 juillet prochain à l’Urban Café, à Papeete, est d’organiser une soirée “inédite et conviviale” autour d'un défi culinaire original : le concours du burger XXL. “Ce challenge gastronomique mettra à l'honneur les amateurs de burgers et créera un moment spectaculaire et engageant pour le public.”



Jérémy Martin, chef exécutif du groupe Trinity, ajoute : “J’essaie de trouver quelque chose de nouveau tous les mois”. Il cite par exemple les dîners Escape Game lancés il y a peu à l’Urban Café qui consistent à résoudre des énigmes tout au long de la soirée en lien avec les recettes. Pour célébrer l’Independance Day (voir encadré), il a imaginé ce concours du burger XXL.



Sur le territoire, l’initiative est originale. Aux États-Unis, les concours de nourriture sont légion : plus d’une centaine de compétitions nationales par an. Il existe même une Major League Eating, une organisation qui supervise des événements alimentaires compétitifs professionnels et des émissions spéciales télévisées.



Rendez-vous est donc donné le 4 juillet à l’Urban Café en soirée. Les dix candidats seront assis chacun à une table ; le public pourra assister au concours tout en dégustant un burger “taille normale”.



500 g de pain et 1 kg de steak haché



Chaque participant recevra une carafe d’eau ainsi qu’un burger XXL et une portion de frites pour un poids total de 3 kilogrammes. Jérémy Martin précise : “Tout sera fait maison ou acheté localement”. Chaque burger sera composé de 500 grammes de pain, un steak haché de 1 à 1,2 kilogramme et 300 grammes de frites. Il y aura également de la salade, des tomates et cornichons coupés en lamelle et des tranches de bacon grillé. “J’ai, pour l’occasion, travaillé une nouvelle sauce à base notamment de miel de Huahine”, indique le chef. Celle-ci rejoindra la carte après le concours.



Avant de démarrer, les candidats devront prendre connaissance du règlement. Aucun gaspillage ne sera toléré, il sera donc interdit de cacher ou jeter des morceaux. Il ne sera pas non plus possible de partager le burger. Le jour J, les candidats seront disqualifiés en cas de non-respect de ce règlement ou en cas de malaise.



Le concours durera 45 minutes. Pour gagner, il faudra terminer le plus rapidement possible le plat ou, si personne ne termine dans le temps imparti, en avoir mangé le plus possible.



Les inscriptions seront ouvertes à partir de ce week-end. Elles pourront se faire via un formulaire en ligne. Il n’y aura pas de critère de sélection si ce n’est l’âge (il faut avoir plus de 18 ans). Il suffira de compter parmi les dix premiers inscrits.



En fonction du déroulé de la soirée, Jérémy Martin se projette déjà. Il envisage de nouvelles éditions ou d’autres challenges culinaires “avec par exemple des hot-dogs ou cookies géants”, imagine-t-il.

Feux d’artifices, défilés, parades…et burgers

L’Independence Day est le jour de l’indépendance aux États-Unis. C’est la fête nationale qui a lieu le 4 juillet et qui commémore la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776. De nombreuses cérémonies ont lieu partout dans le pays : feux d’artifices, défilés ou parades, matchs… Les foyers américains hissent des drapeaux aux fenêtres.



Jusqu’en 1776, l’Amérique était une colonie britannique composée de 13 colonies. La guerre d’Indépendance entre colons (soutenus par les Français) et Anglais a été déclarée en avril 1775. En juin 1776, la Virginie s’est proclamée premier État libre des États-Unis, les douze autres colonies ont suivi. La résolution d’indépendance des États-Unis s’est déroulée le 2 juillet 1776, la formulation finale a été officiellement publiée deux jours plus tard, le 4 juillet.



À l’Urban Café, “un restaurant dont le concept est la street food”, rappelle Jérémy Martin, chef exécutif pour le groupe Trinity (l’Instant présent, l’Urban Café, Bella Amalia, Jimmy, Meherio, Juliette), les amateurs sont invités à relever le défi du burger XXL.





Programme



- 18 heures : accueil du public et ambiance musicale

- 18 h 45 : présentation des participants

- 19 heures : lancement du concours

- 20 heures : annonce des résultats et remise des récompenses

- 21 heures : ambiance musicale DJ

Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 18 Juin 2025 à 18:53 | Lu 858 fois