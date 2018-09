3 672 plants de cannabis découverts au fenua, fin août

PAPEETE, le 4 septembre 2018 - Dans un communiqué, la gendarmerie fait le point sur les différentes opérations menées en Polynésie, durant la dernière semaine du mois d'août. En tout, ce ne sont pas moins de 3 672 plants de cannabis qui ont été découverts, dont 3 030 à Maupiti. Les propriétaires de ces cultures illicites sont âgés entre 28 et 44 ans.



Au cours de la dernière semaine d’août, plusieurs opérations de police judiciaire ont été menées par les militaires des compagnies de gendarmerie départementale des Archipels et des Îles du Vent dans le cadre de la lutte contre la culture illicite de produits stupéfiants.



Avec le concours des militaires de l’escadron de gendarmerie mobile 29/1 de Drancy, détachés en Polynésie française pour renforcer les unités, de la brigade nautique de Papeete et des agents des polices municipales locales, 3 672 plants de cannabis ont été découverts, dont 3 030 sur l’île principale de Maupiti et ses " motu " attenants, 552 sur l’île de Moorea et 90 plants à Nuku Hiva.



Les propriétaires de ces cultures illicites âgés entre 28 et 44 ans, répondront de leurs actes devant la justice prochainement.