3 000 doses du vaccin Pfizer attendues samedi

Tahiti, le 18 mars 2021 – Si le succès du centre de vaccination éphémère le week-end dernier à la présidence a vidé les stocks, les autorités sanitaires attendent la livraison samedi de 3 000 doses pour renouveler l’opération et ouvrir des nouveaux centres comme elles l’avaient annoncé la semaine dernière.



“J’ai essayé de me faire vacciner hier à la mairie de Punaauia, j’ai attendu deux heures pour finalement repartir bredouille”, confie un quinquagénaire dans la salle d’attente du centre de vaccination de Faa'a, dans les locaux de la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) à Heiri. Plus de rendez-vous nécessaire pour recevoir la précieuse dose comme l’ont annoncé les autorités sanitaires la semaine dernière. Cependant, “les personnes ayant rendez-vous sont prioritaires” peut-on lire sur une affiche.



“Moi, je suis arrivé des Marquises le lendemain de mon rendez-vous, heureusement qu’il y a plus besoin de rendez-vous”, souffle un sexagénaire sous son masque. Pas de longue file d’attente jeudi matin au centre de Faa’a, mais un flux continu de volontaires pressés de se faire vacciner. Jeudi, 15 636 personnes avaient reçu leur première dose, dont 6 138 personnes ont reçu un traitement immunitaire complet.



Alors que la couverture vaccinale des 75 ans, cible prioritaire de la phase, atteint 34% à ce jour, le gouvernement a pris le cap d’une accélération de la campagne. Il s’agit d’immuniser la population le plus vite possible pour pouvoir envisager une réouverture des frontières à l’horizon du mois de mai. Depuis, tous les Polynésiens de plus de 18 ans sont éligibles, avec une priorité aux plus de 60 ans et aux personnes atteintes de comorbidité.



Le vaccin Johnson & Johnson envisagé pour les îles



Pour atteindre une cadence de 1 000 vaccinations par jour comme fixé par le président Fritch, de nouveaux centres de vaccinations devaient ouvrir, à l’instar de l’Institut Louis Malardé (les week-ends) à compter du 20 mars, mais aussi la Maison médicale de garde. Interrogé sur l’ouverture effective de ces deux sites à l’occasion du point de situation sanitaire mercredi, le responsable de la plateforme Covid, Manutea Gay reconnaît que les dates ne sont pas encore fixées, sans donner plus de précisions. “On n’est pas maître de l’approvisionnement, c’est ce qui nous freine actuellement”, a rappelé pour sa part l’épidémiologiste de la plateforme Covid, Henri-Pierre Mallet.



D’autant que la montée en charge des livraisons promises par le haut-commissaire, soit 4 500 doses hebdomadaires, n’est attendue qu’à partir de la dernière semaine de mars et tout le mois d’avril. Par ailleurs, le franc succès du centre de vaccination éphémère organisé le week-end dernier à la présidence aurait très largement contribué à vider les stocks, alors que 2 400 personnes ont répondu présent sur deux jours. Dans l’attente de la prochaine livraison samedi de 3 000 nouvelles doses, difficile pour les autorités sanitaires d’annoncer de nouvelles dates.



“Nous avons l’intention de renouveler l’expérience d’un centre éphémère le week-end, soit à Papeete, soit dans les communes. Ce qui doit permettre de soulager la pression sur les petits centres et répondre aux besoins des personnes qui travaillent en semaine”, indique le responsable. En parallèle, il assure que “les communes sont engagées depuis le début pour vacciner les personnes vulnérables qui ne peuvent pas se déplacer.”



Enfin, si l’AstraZeneca n’est toujours pas à l’ordre du jour malgré le feu vert jeudi de l’agence européenne du médicament, c’est le vaccin à injection unique Janssen, du laboratoire américain Johnson & Johnson, plus récemment autorisé en France, qui est envisagé pour les îles.