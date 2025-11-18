

3ᵉ édition du Reef Tahiti Nui Festival

Tahiti, le 23 novembre 2025 - Le Tahiti Nui Surf Club organise la 3ᵉ édition du Reef Tahiti Nui Festival, un événement dédié au surf et au bodyboard pour les jeunes de 18 ans et moins. Le festival se déroulera les 29 et 30 novembre à Papara.



Face à une demande croissante des jeunes surfeurs, qui disposent de trop peu de compétitions annuelles, le Reef Tahiti Nui Festival continue de répondre à son ambition première : rendre la pratique accessible au plus grand nombre, encourager les vocations, créer une rencontre conviviale entre passionnés de glisse et révéler les talents de demain.



L’événement se tiendra les 29 et 30 novembre à Papara. Comme chaque année, il est ouvert aux licenciés et non-licenciés, afin de favoriser la participation des jeunes qui souhaitent découvrir la compétition.



Air Show : la discipline qui impressionne Cette année, l’Air Show sera reconduit. C’est une catégorie à part où les compétiteurs enchaînent des manœuvres aériennes spectaculaires : air reverse, alley oop, back flip, pop… Plus c’est haut, plus c’est stylé.



Au-delà des compétitions, le festival propose des toboggans gonflables pour les enfants, des stands artisanaux, ainsi qu’un tournoi de beach soccer pour les enfants.



Le Tahiti Nui Surf Club invite les jeunes passionnés de glisse, leurs familles et tous les curieux à rejoindre ce week-end de fête, de sport et de partage.



Catégories

Surf mixte : 10 ans et moins Surf garçon : 16 ans et moins, et 18 ans et moins Surf fille : 18 ans et moins Surf novice mixte : 18 ans et moins (non-licenciés ou n’ayant jamais atteint des demi-finales pour les licenciés) Bodyboard : 18 ans et moins Bodyboard novice mixte : 18 ans et moins (non-licenciés) Compétition Air Show : 18 ans et moins

Inscriptions :

Au magasin Teva Surfboard, à Punaauia Par e-mail : [email protected] Tarifs :

Entre 2 500 et 3 500 francs selon les catégories 1 000 francs pour la licence journée (non-licenciés) 1 000 francs pour l’Air Show

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 23 Novembre 2025 à 16:32 | Lu 170 fois



