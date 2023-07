298 véhicules contrôlés à Moorea

TAHITI, le 30 juillet 2023 - Les gendarmes ainsi que les policiers municipaux ont procédé, vendredi à Moorea, au contrôle de 298 véhicules. Cinquante-neuf infractions ont été relevées dont quatre conduites sous stupéfiants.



Dès 11 heures vendredi matin à Moorea, les gendarmes de la brigade de l'île Sœur, du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), de l'équipe cynophile ainsi que les policiers municipaux ont entamé une série de contrôles routiers à Papetoai, Vaiare et Haapiti. Tel que le l'explique le commandant de la compagnie des îles du Vent, le lieutenant-colonel Jérôme Godefroy, il s'agissait à la fois de " marquer les esprits " et de " maintenir la synergie " avec la police municipale de la commune alors que le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) y a été installé en février dernier. Ces contrôles, précise le lieutenant-colonel Godefroy, visaient à " cibler et réprimer les comportements à risques facteurs d'accidents " tels que les " conduites addictives, les défauts de maîtrise, de priorité ou bien encore de permis de conduire ".





Plutôt bien reçus par les automobilistes, les contrôles ont permis à la gendarmerie de relever 59 infractions sur 298 véhicules contrôlés, dont cinq défauts d'assurance, deux conduites sous l'empire d'un état alcoolique et deux défauts de port de casque. Le lieutenant-colonel Godefroy précise toutefois que " depuis le début de l'année ", la gendarmerie affiche un " bilan supérieur à 37% dans la constatation des infractions par rapport à la même période en 2022 ". Pour le chef du service sécurité et de prévention de la commune, Hugot Tavaitai, qui était présent lors de cette opération, ces actions conjointes régulières sont " efficaces " tant sur le plan répressif que préventif.

En 2022 à Moorea, deux personnes avaient trouvé la mort et dix avaient été grièvement blessées dans des accidents ayant eu lieu le week-end pour la plupart. Sur les 13 accidents recensés cette année-là, la consommation d'alcool était la cause principale pour cinq d'entre eux.

Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 30 Juillet 2023 à 10:35 | Lu 343 fois