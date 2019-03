29 ruches pillées à Fakarava

C'est la deuxième fois en l'espace de quelques mois que les deux apiculteurs se voient subtiliser le fruit de leur dur labeur. En octobre dernier 14 ruches avaient été pillées. Et la semaine passée les deux hommes ont constaté que 15 ruches ont été complètement vidées.



"A 3 000 francs le kilo de miel, par récolte on peut espérer gagner à peu près 1,3 millions de francs", précise Naea Tokoragi. "Vu que notre récolte de mars est compromise, et que celle de juin l'est aussi du fait que les abeilles n'auront pas eu le temps de reconstruire les alvéoles, on peut estimer nos pertes à plus de 2,6 millions de francs. Mais avant ces incidents nous avons eu d'excellentes récoltes, notamment en novembre où elle a été exceptionnelle."



Naea Tokoragi espère se rattraper avec la trentaine de ruches qui lui reste sur un motu isolé de l'atoll. "Mais à cause du mauvais temps qu'il y a sur l'île depuis quelques jours, on ne sait pas pour le moment si elles ont été également pillées", explique l'apiculteur.



En attendant Naea Tokoragi a signalé ces vols à la police municipale, et une plainte a été déposée. "On a déjà identifié quelques jeunes de l'île qui pourraient être les potentiels auteurs de ces faits", confie-t-il. Puis de poursuivre, "on habite loin du village principale de Fakarava et mes ruches sont installées en pleine nature sur des motu assez isolés. Mais ces motu sont accessibles en voiture et des jeunes de l'île qui disposent d'un véhicule y vont pour faire du coprah ou pour pêcher. C'est certainement pendant l'une de ces escapades qu'ils ont volé notre miel."



Ce mardi, les muto'i ont questionné deux suspects, clairement identifiés par les apiculteurs. Ils ont tous les deux contesté les accusations de vols, en prenant le soin d'indiquer qu'ils étaient allergiques aux piqures d'abeilles.



A l'heure actuelle, Naea et Tehei sont les seuls apiculteurs de l'île à avoir signalé des vols dans les ruches. Naea affirme par ailleurs, "on est quatre ou cinq apiculteurs à Fakarava. Mais ils ont installé leurs ruches dans des zones très habitées donc c'est plus compliqué pour les voleurs de passer inaperçu (…) De notre côté c'est la première fois que l'on est victime de vol depuis que l'on a lancé notre activité en janvier 2014."