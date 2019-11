2,8 kg d’ice saisis à l’aéroport

Mais pour le procureur, au vu de la quantité saisie et du mode opératoire mis en œuvre, « l’hypothèse la plus vraisemblable est que l’intéressée a entendu de concert avec d’autres personnes non interpellées à ce jour s’associer dans une opération d’importation d’ice en vue de réaliser un profit substantiel ». La suspecte a été déférée lundi au parquet qui a saisi un juge d’instruction et ouvert une information judiciaire des chefs « d’association de malfaiteurs » et « d’importation, détention, transport et acquisition de stupéfiants et de marchandises prohibées ». Mise en examen et placée en détention provisoire, l’infirmière et ses complices éventuels encourent dix ans d’emprisonnement, 900 millions de Fcfp d’amende, une amende douanière égale au minimum au montant de la valeur marchande de la drogue importée et la confiscation de tous ses biens mobiliers et immobiliers.



Il s’agit de la troisième saisie d’ice significative depuis deux mois, a souligné le procureur Hervé Leroy, qui a précisé que cette nouvelle affaire « mettait en évidence qu’un trafic d’ice peut être initié par une personne, parfaitement insérée socialement et professionnellement, non toxicomane animée par l’appât du gain ». Le procureur a également salué le travail et « les résultats remarquables en terme de saisies et d’arrestations » des douaniers, gendarmes et policiers dans la lutte contre le trafic d’ice au fenua.