26 Haïtiens expulsés après s'être échoués sur les côtes de Guadeloupe

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 12/06/2019 - Vingt-six Haïtiens ont été renvoyés mercredi dans leur pays après s'être échoués lundi sur les côtes de la Guadeloupe, a-t-on appris de source policière.



Les Haïtiens et leur passeur, un Dominiquais, ont prétendu avoir été en route pour Saint-Thomas (îles Vierges des États-Unis) dans la mer des Caraïbes, selon la même source.

Leur bateau s'est échoué lundi sur un rocher émergé au Nord de la Guadeloupe, dans l'une des zones connue pour être les plus ardues du parcours de la Route du Rhum.

Récupérés par les effectifs des douanes, des sapeurs-pompiers et de la SNSM, les passagers du bateau, dont la santé n'était pas en danger, ont été placés directement dans une "zone d'attente temporaire", proche de l'aéroport, a indiqué à l'AFP la police aux frontières.

"Depuis le début de la crise politique en Haïti, nous assistons à une recrudescence d'arrivées de ressortissants de ce pays", indique Mathias Haurat, de la Cimade Guadeloupe, une association d'aide aux étrangers, notamment dans leur parcours juridique d'accès au droit.

L'association s'inquiète de voir certaines procédures non suivies, notamment le principe de non-refoulement, inclus dans la Convention de Genève, selon lequel un Etat ne peut pas refouler hors de ses frontières un réfugié, s'il craint pour sa vie dans son pays, notamment.

Le passeur, un Dominiquais, connu des services de polices dans son pays d'origine, pour de menus larcins, était encore, ce soir en présentation devant le magistrat, au terme de sa garde-à-vue.