24 migrants secourus en Manche dimanche et lundi

Lille, France | AFP | lundi 25/11/2019 - Vingt-quatre migrants ont été secourus en mer au large du Pas-de-Calais, lors de deux opérations distinctes menées dimanche et lundi, a annoncé la préfecture maritime.



Lundi, 13 hommes, qui avaient eux-mêmes alerté à l'aube le CROSS Gris-Nez (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage), ont été récupéré par un canot de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) à 5,6 kilomètres au large de Calais, alors qu'ils se trouvaient "à bord d'un bateau de type plaisance à moteur".

Ils étaient en "légère hypothermie", selon la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord, qui a salué la "la réactivité sans faille de la SNSM".

Dimanche, 11 migrants (une femme et dix hommes dont un adolescent) avaient également été secourus, en légère hypothermie eux-aussi, à 11 kilomètres à l'ouest de Boulogne-sur-Mer, après avoir alerté le CROSS vers 09H20.

Depuis fin 2018, les tentatives de traversée se sont multipliées dans la Manche malgré le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la faible température de l'eau.