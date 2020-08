24 établissements contrôlés, zéro infraction

Tahiti, le 15 août 2020 - Les forces de l'ordre ont contrôlé vendredi soir 24 restaurants et établissements de débit de boissons, dont 17 à Papeete, et 7 à Punaauia. Le haut-commissariat note « qu'aucune infraction n'a été relevée » et félicite l'adhésion des professionnels au renforcement des mesures sanitaires.



Après les annonces, les contrôles. Dans la soirée de vendredi, des équipes de la police nationale ont mené une « opération de prévention » dans les restaurants, et les établissements de débit de boissons du centre-ville, indique le haut-commissariat dans un communiqué. Objectif ? « Sensibiliser et contrôler les professionnels, comme les clients, sur le respect des mesures sanitaires qui s’imposent face au rebond de l’épidémie. » Des dispositions « nécessaires pour casser la chaîne de transmission locale » souligne le texte.



Il s'agit plus concrètement pour les clients d'« être assis, avec une distance d’un mètre entre chaque table, » et « de porter un masque lors des déplacements » dans ces établissements. Pour limiter tout contact physique, il est notamment « interdit de rester debout pour consommer au bar et de danser. »



Accompagnés de Frédéric Sautron, directeur de cabinet par intérim, et chef de la subdivision administrative des Tuamotu Gambier, une dizaine de policiers ont visité 17 établissements à Papeete. Une centaine de personnes ont également été contrôlées dans la zone, de 18 heures à 20h30. En parallèle, la gendarmerie nationale a fait le tour de sept établissements, principalement des restaurants, du côté de Punaauia. « L’ensemble des professionnels contrôlés adhèrent parfaitement à ses nouvelles mesures et se montrent très engagés pour participer à freiner la propagation du virus afin de protéger les clients mais aussi leurs personnels », applaudit le haut-commissariat, soulignant que « aucune infraction n’a été constatée. »



Le haussariat rappelle toutefois que « tout contrevenant s’expose à une amende de 16 100 francs, pouvant aller jusqu’à 450 000 francs, en cas de violations répétées, pendant une durée de moins de 30 jours. »

Pour finir, le représentant de l'Etat annonce que d'autres opérations de ce type sont prévues dans les prochains jours, sur l'ensemble du Pays.