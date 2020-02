2,3 millions pour former les femmes victimes de violence

Tahiti, le 5 février 2020 – La fondation Eckes Granini, qui possède la marque de jus Réa, a remis un chèque de plus de 2 millions au centre d'hébergement Pu o te hau de Pirae. Ce chèque permettra au centre de dispenser des formations aux femmes victimes de violences conjugales qu'il accueille au quotidien.



La fondation Eckes Granini et la marque Réa ont officiellement remis un chèque de 2 385 000 Fcfp au centre d'hébergement d'urgence Pu o te hau Tuianu Le Gayic, ce mercredi matin dans les locaux du centre. L'établissement, qui accueille des femmes victimes de violences conjugales ou familiales et leurs enfants, a gagné le deuxième prix du programme Réaliz de 2019. Il s'agit d'un concours qui récompense trois projets issus de 80 pays différents. La dotation maximale est de 300 000 euros, soit 3,6 millions de Fcfp. Avec ce deuxième prix, la fondation Eckes Granini souhaite encourager et soutenir le centre dans ses actions auprès des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants.