200 marcheurs pour Thérèse Moke

Que pensez-vous de la manifestation qui a eu lieu ce mardi matin ?

"C'est une belle escroquerie aux bons sentiments des gens. On leur montre une handicapée et on leur dit que quelqu'un lui aurait fait du mal. Il faut savoir que ce sont des mensonges qui ont été dits au procureur. La disparition du dossier médical, c'est faux. Les enquêteurs ont pu l'établir. Le rapport des pompiers de Punaauia n'a jamais existé, car monsieur Barbion avait foncé à l'hôpital. Donc vous comprenez bien que le service enquêteur a fait le tour de tous les indices qu'il avait. Ils ont entendu des gens et savent désormais que monsieur Thierry Barbion n'a jamais rien fait à Mme Thérèse Barbion et que c'est réellement une tentative de suicide, qui est justement établie par le dossier médical qu'ils ont trouvé sans peine. Une plainte a été déposée, par je suppose Anna Moke et par le biais de Mme Boiron, et elle a menti au procureur. La deuxième chose, c'est que Mme Diane Moke veut faire une marche car elle dit que Thérèse Barbion est beaucoup mieux aux Marquises. Mais elle n'a aucun soin de rééducateur, pas de kiné, pas d'ergothérapeute, pas d'orthophoniste. Elle a juste une aide-soignante et un infirmier qui passent de temps en temps. Ce qui est nettement insuffisant étant donné qu'elle a des lésions cérébrales dont il faut s'occuper. Ce qu'elle n'a toujours pas manifestement compris. C'est regrettable mais c'est la triste vérité. La troisième chose, c'est que Mme Thérèse Barbion a le droit de voir ses enfants. Ils ne vont pas aller aux Marquises dans cette ambiance haineuse vis-à-vis de leur père qui est parfaitement injustifiée, puisqu'il a fait tout ce qu'il devait faire et n'a vraiment rien à se reprocher sur la prise en charge de son épouse, ni sur ce qu'il a fait avant ni sur ce qu'il a fait après."



Comment est-ce que les enfants du couple ont réagi face à ce grand déballage sur les réseaux sociaux ?

"Les enfants ont le caractère de leur père car c'est lui qui les a élevés. Ils sont extrêmement solides mais ils sont écœurés, révulsés. Ils ont quand même le soutien de tous les autres, des cinq autres demi-frères et sœurs de Mme Diane Moke. Ce qui n'est pas rien. Ils se sentent encadrés, soutenus, aimés et surtout ils sont très inquiets pour leur mère. Et ils veulent que leur mère revienne. Ils avaient déjà tout mis en œuvre pour passer la fête des mères avec elle, mais là encore, ils ont été privés de ce plaisir par Mme Anna Moke qui a jugé bon de partir immédiatement aux Marquises et de ne même pas la laisser quelques jours chez eux. (…) On organise une marche le 19 janvier et le 20 janvier on demande au juge des affaires familiales un salaire pour Mme Anna Moke d'un million de Fcfp par mois, alors qu'elle a 70 ans et qu'elle n'est même plus en mesure de lever Thérèse, de l'asseoir, de s'occuper d'elle, de la coiffer, de la doucher. Elle ne peut plus rien faire cette dame, mais elle veut un million Fcfp. Il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'elle veut un million Fcfp. Après, le reste de leurs vindictes n'a aucun sens réel, il n'est ancré en rien dans la réalité. C'est terrible."



Vous avez déposé plainte ?

"Oui, nous avons déposé une plainte pour atteinte à l'image, car je pense que personne n'a envie d'une photo de soi dénudée avec un pareu, même quand on est en bonne santé. C'est encore pire quand on exploite l'incapacité d'une personne à pouvoir dire non. Thérèse Barbion ne peut pas dire : non, ne publiez pas ma photo handicapée, couverte d'un simple pareu, sur un lit médicalisé. C'est pourtant le bon sens."



Les soutiens de Thérèse Moke affirment que Thierry Barbion veut avoir la tutelle de sa femme pour justifier sa sortie de prison ?

"C'est complètement absurde comme d'habitude. Il a voulu que Thérèse Barbion vienne quelques mois pour que les rééducateurs lui proposent les soins adaptés. Pour lui, l'intérêt c'est celui de Thérèse Barbion. Cela n'a jamais changé. Ensuite, je ne vois pas l'intérêt pour Thérèse Barbion que Thierry Barbion soit en prison alors que c'est le père de ses enfants à elle aussi et qu'elle serait quand même contente de savoir que le père, qui s'est toujours bien occupé d'eux, puisse continuer à le faire. Donc mener une croisade pour qu'il reste en prison, c'est contre l'intérêt de Thérèse Barbion".