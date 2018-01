20% d’élèves en moins sur les îles du nord après l'ouragan Irma

Marigot, France | AFP | samedi 20/01/2018 - Les écoles publiques des îles du nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ravagées par l'ouragan Irma en septembre, ont perdu 20% de leurs élèves, a-t-on appris samedi selon des chiffres du rectorat.



Sur les 9.855 élèves attendus à la rentrée de septembre, jour où l'ouragan a frappé, 7.950 sont en classe à ce jour dans les deux îles.

Des familles ont quitté les deux iles après le passage d'Irma, et scolarisé leurs enfants soit en Guadeloupe ou Martinique, soit dans l'hexagone.

A Saint-Martin 6.693 élèves sont scolarisés dans les établissements publics, alors que 8.519 étaient inscrits pour la rentrée de septembre. Au total, selon le gouvernement, 18 établissements scolaires sur 21 (16 écoles et 5 lycées-collèges) ont été plus ou moins fortement détériorés par l'ouragan et ses vents à plus de 350 km/h.

A Saint-Barthélemy on note 93% de présence au premier degré et 92% au collège.

Le service de l’éducation indique de 100% des élèves qui sont actuellement dans les deux îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont scolarisés.

A Saint-Martin en maternelle, 77% des élèves de l'effectif attendu en septembre sont présents. En section élémentaire, le pourcentage est sensiblement le même avec 77,9% de présence en janvier dans les classes allant du CP au CM2.

En ce qui concerne le second degré, 85,6% des élèves sont de retour au collège Mont des Accords à Marigot, 84,9% au collège de Quartier d’Orléans, 100% à celui de la Cité scolaire et 49,3% à celui de Soualiga.

Les enseignants et les élèves du collège Soualiga sont accueillis dans les salles de la Cité scolaire les après-midi, un système de rotation décidé après la destruction de l'établissement par Irma. Certains élèves ont été répartis dans d’autres établissements.

Au lycée, 73,9% des élèves sont présents à la Cité scolaire et 93,5% au lycée professionnel.