20 ans de réclusion pour l’assassin de Toahotu

Alors que la victime avait été décrite, durant ces deux jours de procès, comme un jeune homme toxicomane et souffrant de bipolarité, l’avocate de sa famille, Me Algan, a rappelé lors de sa plaidoirie, que ses parents avaient tenté beaucoup de choses pour l’aider et qu’ils avaient entamé une procédure de mise sous tutelle quelques semaines avant son décès. "C’était un jeune homme qui avait besoin de compagnie et d’être entouré. C’est pour cela qu’il avait pris des colocataires sur le terrain familial de Toahotu. Ses colocataires lui préparaient ses repas et l’accompagnaient dans la vie de tous les jours." Après avoir évoqué la personnalité du défunt, Me Algan en est venu aux faits en soulignant la faiblesse du mobile invoqué par Steeve Bruneau : "Lorsqu’il dit que cette dette était une raison de le tuer, cela fait froid dans le dos." L’avocate s’est dite "interloquée" que l’accusé ait, lors de ses premières auditions, tenté d’orienter les enquêteurs vers de potentiels auteurs du crime. "Non seulement, il a enlevé un fils et un frère à une famille mais il a empêché cette famille d’avoir des réponses rapidement". Elle a dénoncé le comportement de Steeve Bruneau devant la cour, les deux mains posées sur la barre de son box comme "celui qui veut garder le contrôle des débats". En conclusion, Me Algan a fustigé un "crime gratuit" sans véritable mobile défini : "Lorsque l’on regarde l’état du corps de la victime, on voit bien que l’accusé lui en voulait à mort. Ce dernier n’est pas venu pour lui donner un avertissement mais pour l’exécuter."



Avant de présenter ses réquisitions, l’avocat général, Robert Danielsson, a déploré que la Polynésie, "notre pays", soit "profondément gangrénée par la consommation et le trafic de stupéfiants" qui ont pris une "énorme ampleur ces vingt dernières années". Le représentant du ministère public s’est ensuite minutieusement attelé à démontrer l’intention de tuer de l’accusé qui s’était "acharné" sur la victime en lui portant des coups de "toutes ses forces". "Après avoir frappé ce jeune homme, il est resté sur place au moins trente minutes pour s’assurer qu’il était bien mort. Il l’a regardé mourir." Malgré de lourdes réquisitions demandant une peine comprise entre 25 et 30 ans, l’avocat général a rappelé aux jurés de la cour d’assises que l’accusé serait un jour "réinséré" pour pouvoir "revenir parmi nous". Il a terminé ses réquisitions en qualifiant l’assassinat de "crime le plus abject et le plus violent". "Cet acharnement, le fait de tuer la victime de cette manière, c’est comme s’il avait tué un chien".