2 septembre 1940 : ces oubliés du ralliement

Édouard Ahnne est né le 1er décembre 1867 à Voujeaucourt dans le Doubs. Il arrive à Tahiti le 26 août 1892 comme missionnaire de la Société des Missions évangéliques de Paris. Il est nommé adjoint de M. Charles Vienot, directeur des Écoles protestantes de Papeete. En 1903, il devient le directeur de l’École protestante des garçons avant de prendre sa retraite en 1935.

Le missionnaire Édouard Ahnne est aussi un historien passionné par la civilisation polynésienne dont il maîtrise parfaitement la langue. Il est notamment le conservateur du Musée de Papeete ainsi que membre de la Société des Études océaniennes dont il devient le président en 1923 pour un mandat de sept ans. On lui doit notamment, avec son beau-frère Orsmond Walker, la sauvegarde et la publication de Tahiti aux temps anciens de Teuira Henry conservé au Bishop Museum de Honolulu. L’homme public entre au conseil privé en 1933. Orateur brillant, sa naissance et son patriotisme alsacien lui donnent une influence sur le gouverneur Chastenet de Gery. Il œuvre activement pour l’organisation de la consultation populaire en vue du ralliement. Tahiti rallié, il entre au gouvernement provisoire des EFO et est condamné à mort par Vichy. Il est fait Compagnon de la libération par le Général de Gaulle le 28 mai 1943.

Dans une lettre du 7 octobre 1970 à l’adresse de François Broche, auteur du livre culte sur le Bataillon des guitaristes, Emmeline Ahnne, la fille d’Édouard Ahnne, témoin privilégiée du ralliement des Établissements français d’Océanie à la France libre le décrit en ces termes : "Homme parfaitement intègre s’étant toute sa vie dévoué à Tahiti où il était le seul à avoir l’autorité et l’influence nécessaires. Les Tahitiens, dont beaucoup étaient ses amis ou ses anciens élèves, l’aimaient et le respectaient et les Européens l’estimaient. Sans rien vouloir ôter au geste de MM. Gilbert, De Curton et Sénac… Ils n’étaient pas connus des indigènes et avaient contre eux beaucoup de leurs collègues. Après la formation du gouvernement provisoire, Édouard Ahnne avait été pressenti pour occuper le poste de gouverneur. Il avait refusé car il craignait d’être taxé de partialité pour ses amis."

Édouard Ahnne décède le 7 avril 1945 et est inhumé dans cette terre tahitienne qu’il a tant aimée.