1998-2018 : Air Tahiti Nui fête ses 20 ans

PAPEETE, 24 novembre 2018 - Les 20 ans de la compagnie aérienne Air Tahiti Nui ont été célébrés, vendredi soir, à la Présidence. La compagnie aérienne avait fait son vol inaugural le 20 novembre 1998 entre Tahiti et Los Angeles.



Vendredi, la célébration des 20 ans d'Air Tahiti Nui s'est tenue en soirée à la Présidence. La fête d'anniversaire de la compagnie a eu lieu en présence notamment du vice-président, en charge des transports aériens, Teva Rohfritsch, de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, et des responsables de la compagnie aérienne, dont son P-dg, Michel Monvoisin. Le président Edouard Fritch, a prononcé, à cette occasion, un discours dans lequel il s’est félicité du chemin parcouru par la compagnie depuis ses débuts.



"Cet anniversaire nous permet de nous souvenir du parcours parfois difficile que vous, chers employés, chers actionnaires, avez traversé pendant ces années. Nous souvenir aussi de ceux qui ont contribué à cette formidable aventure, qui pour certains sont encore parmi nous. J’adresse félicitations et encouragement à ceux et celles qui ont rejoint cette grande famille et qui contribuent encore à l’envol de notre bel oiseau aux couleurs de nos lagons", a déclaré le chef de l'exécutif.



"Les Polynésiens se sont appropriés leur compagnie (…) Soyons donc fiers, chers amis, comme je le suis aujourd’hui, de ce bel outil de développement touristique qui a contribué à son échelle à la promotion de notre pays par-delà les continents", a-t-il aussi souligné.



Il a rappelé les fondements qui ont conduit à la création de la compagnie, à savoir stabiliser la desserte internationale et soutenir le développement touristique : "Que de chemin parcouru depuis novembre 1998 ! Que de difficultés traversées, mais aussi que de victoires et de batailles remportées."



Il a également évoqué le renouvellement de la flotte de la compagnie, avec la mise en service d’un premier Boeing 787 Dreamliner au début du mois, afin de pouvoir continuer à "se mesurer d’égal à égal aux plus grandes compagnies aériennes internationales".



"L’arrivée d’une concurrence ne doit pas faire peur. Bien au contraire, elle doit nous stimuler, nous pousser à êtres meilleurs, à consolider notre résilience dans un monde que nous savons difficile et qui nous interdit le repli sur nous-mêmes", a-t-il également déclaré, avant de conclure : "Travailler à Air Tahiti Nui fait de vous, personnels navigants, une vitrine de notre pays. Je veux que cette vitrine soit le reflet sincère de notre beauté, de notre hospitalité et de notre culture."