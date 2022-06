193 prépare aussi son 2-Juillet

Tahiti, le 29 juin 2022 - L'Association 193 de défense des victimes des essais nucléaires se prépare elle-aussi à commémorer le “triste anniversaire” du premier tir réalisé en Polynésie française le 2 juillet 1966. Plusieurs actions sont prévues à Tahiti, Huahine ou encore Rikitea.



L'Association 193 de défense des victimes des essais nucléaires s'apprête à commémorer samedi la date du 2-Juillet, 56 ans après le premier tir Aldébaran réalisé en Polynésie française. Par la voix de son président, le Père Auguste Uebe-Carlson, l'association lance un appel au rassemblement de ses sections et de ses sympathisants pour les rejoindre dans plusieurs opérations menées à travers la Polynésie. “Le 2-Juillet est une date essentielle pour l'histoire de ce Pays”, explique le Père Auguste. “C'est un triste anniversaire, mais surtout ce n'est pas une histoire du passé.”



Et le président de l'association de prendre en exemple le dernier colloque mené à l'Université sur le sujet, retenant qu'il s'est achevé sur le constat d'un manque sur “l'aspect des bouleversements sanitaires” dans l'histoire des essais. Autre actualité récente, la rencontre internationale menée à Genève par l'ONU pour l'abolition des armes nucléaires et qui s'est penchée cette année sur la question de l'accompagnement des victimes des essais nucléaires.



Sit-in à Tarahoi



Si l'ensemble des sections de l'Association 193 ont été encouragées à “organiser des regroupements” notamment à Tureia, Fakarava, Anaa ou Makemo, certaines manifestations ont été plus particulièrement structurée. C'est le cas notamment à Rikitea, où une délégation constituée du président du Pays et du haut-commissaire est attendue ce week-end. Le président du bureau exécutif de l'association, le Frère Maxime, sera sur place avec la section de Mangareva pour une manifestation face aux autorités. À Huahine également, cinq jours de manifestations, meetings et rencontres sont prévus à compter du vendredi 1er juillet en présence notamment de la famille de Pouvana'a a Oopa.



Sur l'île de Tahiti, une mobilisation est prévue ce samedi entre 6 et 12 heures devant la stèle de Pouvana'a a Oopa, place Tarahoi à Papeete. Sit-in et distribution de flyers au programme, l'association souhaitant également jeûner en soutien avec les victimes des essais nucléaires. Par ailleurs, les 300 dossiers d'indemnisation traités par l'Association 193 et qui ont reçu un numéro de traitement du Civen seront symboliquement mis à l'honneur ce samedi.



“Ne pas se décourager”



Le Père Auguste dit d'ailleurs espérer que ces mobilisations du 2-Juillet permettent à d'autres familles de se manifester. D'après le bilan de l'association, sur la centaine de dossiers soutenus par la cellule de 193 depuis quatre ans, l'indemnisation totale perçue par les familles de victimes avoisine 1,2 milliard de Fcfp. “On veut souligner ce chiffre, parce qu'il y a bien sûr notre action pour demander une réparation morale, mais il y a aussi cette obligation de l'État d'accompagner les victimes. Et ce bilan de ces quatre années d'accompagnement doit être un appel. Il ne faut pas que les gens se découragent.” Dans le même temps, le Père Auguste dit avoir une pensée pour la centaine de dossiers rejetés par le Civen sur la même période. “Et à chaque fois le seul point bloquant, et nous voulons vraiment le dire, c'est le fameux seuil minimum de 1 MsV de Lana Tetuanui.”