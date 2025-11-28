

1,9 kilo d'ice et 44 millions de francs de biens saisis

Tahiti, le 10 décembre 2025 – Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en mai dernier, les gendarmes ont procédé début novembre à l'interpellation de huit individus. Lors de cette opération, 1,9 kilo d'ice, cinq millions en numéraire et 44 millions de francs de biens ont été saisis.



En mai dernier, les services des douanes ont saisi 23 kilos d'ice et cinq kilos d'anabolisants dans un conteneur à Fare Ute. Suite à cette conséquente prise, une information judiciaire pour trafic de stupéfiants a été ouverte et une cellule nationale d'enquête a été mise en place afin d'appuyer l'antenne de l'office anti-stupéfiants (Ofast) de Papeete.



Dans le cadre de cette information judiciaire, les gendarmes ont démantelé, début novembre, un trafic d'ice et d'anabolisants qui était opéré sur les communes de Punaauia et Papeete. Huit individus ont été interpellés et 1,9 kilo d'ice a été saisi ainsi que 44 millions de francs de biens dont cinq millions de francs en numéraire, quatre voitures, 17 motos, un poti marara et un jet-ski.



Sur les huit individus interpellés, quatre ont été présentés devant le juge d'instruction chargé de l'affaire et trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire.

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 10 Décembre 2025 à 10:36 | Lu 1537 fois



