19 janvier 1900, la mort noire frappe Sydney

Depuis la nuit des temps, la peste bubonique a toujours été identifiée comme le mal absolu. C’est elle qui décima les populations d’Europe au Moyen-Âge et sur tout le globe pendant des siècles. Ses victimes se comptent par dizaines, par centaines de millions et rien ni personne n’avait trouvé de réponse à cette terrible affection jusqu’aux travaux du chercheur Alexandre Yersin, en 1894. C’est lui qui découvrit pour le compte de l’Institut Pasteur le bacille qui porte son nom (Yersinia pestis) et qui mit au point, en 1896 un sérum antipesteux, alors qu’aujourd’hui un traitement antibiotique permet de venir à bout de la maladie pourvu qu’elle soit diagnostiquée tôt.



Au tournant du XIXe et du XXe siècle, on était loin d’être rasséréné et de disposer en un claquement de doigts du sérum nouvellement mis au point par Yersin. L’apparition de la peste dans le port de Sydney résonna donc comme un terrible coup de tonnerre car il était évident que la maladie ne se cantonnerait pas à un seul individu. De suite, lui et sa famille furent placés à l’isolement et avec les traitements d’alors (et un peu de chance aussi), il finit par se rétablir et sauver ainsi sa peau.