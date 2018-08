19 Colombiens parmi les 24 morts d'un accident en Equateur

Bogota, Colombie | AFP | jeudi 15/08/2018 - Dix-neuf Colombiens se trouvent parmi les 24 victimes décédées dans l'accident d'autocar qui a eu lieu mardi près de Quito, en Equateur, a annoncé mercredi le gouvernement colombien.



"Le consulat (de Colombie à Quito) a travaillé de manière coordonnée avec la Médecine (morgue) et le Registre national pour identifier les défunts", a déclaré le ministère colombien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Sur les 19 Colombiens décédés dans l'accident, 14 ont été identifiés.

"Une fois que nous aurons les identités complètes de tous les morts, nous procéderons au traitement de leurs dossiers de décès et prendrons les dispositions nécessaires à leur rapatriement en Colombie", a ajouté le ministère.

Par ailleurs, 13 Colombiens blessés -- dont un légèrement -- ont été admis dans plusieurs centres médicaux équatoriens, tous "hors de danger", a indiqué le ministère.

Dix Colombiens dont les familles pensent qu'ils étaient à bord de l'autocar accidenté restent portés disparus, a-t-il ajouté.

Les autorités équatoriennes font état de 22 blessés, originaires d'Equateur, de Colombie et du Venezuela.

Mardi matin, l'autocar de tourisme transportant quelque 40 passagers -- dont une majorité de Colombiens -- a percuté un autre véhicule, tuant trois de ses quatre occupants équatoriens, avant de se renverser et de se fracasser contre des habitations dans la zone de Palugo à quelque 30 kilomètres de Quito.

Le car, propriété d'une société colombienne, avait quitté la ville de Neiva en Colombie mardi et roulait vers Quito sur cette route à haut risque, du fait de ses descentes abruptes et courbes marquées.

Le ministère colombien des Transports a indiqué que, bien que le véhicule ait été à jour concernant sa certification "technico-mécanique", il n'était pas autorisé à fournir des services de tourisme international.

Les accidents de la circulation sont l'une des principales causes de mortalité en Équateur. Ils font en moyenne sept morts et quelque 80 blessés par jour dans le pays, selon l'observatoire citoyen Justicia Vial.