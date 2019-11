185 infractions routières en ville pendant la Toussaint

Papeete, le 5 novembre 2019 – La DSP a mis en place une soixantaine de points de contrôles routiers sur Papeete et Pirae pendant le week-end de la Toussaint, pour 185 infractions constatées.



Dans le cadre du plan de lutte contre l’insécurité routière et sur réquisition du procureur de la République de Papeete, la direction de la sécurité publique (DSP) a mis en place un vaste dispositif de contrôles routiers sur l’ensemble de la zone urbaine de Papeete et Pirae durant ce long week-end de la Toussaint. Entre jeudi soir et lundi matin, pas moins de 60 points de contrôles ponctuels ont été mis en place sur les deux communes. Des contrôles qui ont débouché sur le constat de 185 infractions, allant de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique (CEA) à une simple absence de ceinture de sécurité. Dans le détail néanmoins, les policiers n’ont relevé « que » trois CEA et deux défauts de permis de conduire pour ce qui relève des « délits » routiers. Et parmi les contraventions, les policiers ont relevé 40 excès de vitesse et 8 feux rouges grillés. A noter qu’un conducteur a été contrôlé en possession de 0,10 gramme d’Ice.