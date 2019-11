1842 : Max Radiguet chez les derniers sauvages...

PAPEETE le 3 novembre 2019 - S’il est un livre à lire et relire concernant les îles Marquises, c’est bien celui de Max Radiguet, « Les derniers sauvages », dont la première édition date de 1861. Ouvrage délicieux par la poésie du texte et d’une rare qualité historique et sociologique par les précisions données, tant sur la chronologie des événements évoqués que sur la biographie des personnages cités.







C’est grâce au fin connaisseur des îles Marquises, Jacques Iakopo Pelleau, basé à Nuku Hiva, que nous avons pu entrer en possession de quelques-unes des illustrations que Max Radiguet, qui avait décidément plus d’un talent, a réalisé lors de son passage aux Marquises (dessins et aquarelles) et qui accompagnent généralement en petit format les rééditions de son livre « Les Derniers Sauvages aux îles Marquises 1842-1859 ».