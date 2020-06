18 mois requis contre un SDF, le tribunal le relaxe

Tahiti, le 4 juin 2020 - Le tribunal correctionnel a relaxé jeudi un sans domicile fixe auquel il était reproché d’avoir tenté de soustraire une bouteille d’eau et un portefeuille à un autre sans domicile fixe de 77 ans. Au terme des débats, le procureur de la République avait requis 18 mois de prison dont six mois avec sursis assortis d’un mandat de dépôt.



Un multirécidiviste de 34 ans, déjà condamné à 20 reprises pour des vols, a été présenté en comparution immédiate pour répondre d’une « tentative de vol facilitée par l’état d’une personne vulnérable » commise le 3 juin dans le centre-ville de Papeete. Ce jour-là, l’homme de 34 ans avait été interpellé par les agents de la direction de la sécurité publique alors qu’il marchait à « vive allure ».



Cette arrestation faisait suite au témoignage d’un autre sans domicile fixe, un septuagénaire handicapé, qui avait accusé le mis en cause d’avoir tenté de lui voler sa bouteille d’eau et d’avoir essayé de lui faire les poches dans lesquelles se trouvaient 1 500 Fcfp et sa pièce d’identité. Placé en garde à vue et alors qu’il était ivre, le trentenaire avait indiqué qu’il ne se souvenait de rien hormis qu’il avait pu voler un portefeuille et qu’il avait effectivement voulu boire un peu d’eau dans la bouteille du vieil homme, car il avait « tellement, tellement soif ».