18 mois de prison ferme pour violences conjugales : « elle me force à la taper »

Avant de requérir 2 ans de prison dont 12 mois avec sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans, révocation de la peine avec sursis, obligations de travail et de soins, le procureur de la République s’est insurgé contre ce « tableau de violences habituelles (…) Ce couple est uni dans la jalousie, dans la provocation, dans le déni de la violence. Mais ce sont surtout des parents unis dans la consommation d’ice et de paka. Vous ne méritez, ni l’un ni l’autre, d’être parent. C’est le parquet qui vous parle et qui va saisir le juge des enfants ! L’image que vous renvoyez en qualité de père et de mère, vous n’y pensez pas. Vous aurez le temps d’y penser quand vous n’aurez plus vos enfants ! »



Le conseil du prévenu, Me Ayoun, a déploré les « ravages de l’ice » qui « change la personnalité des gens » et qui a « bouleversé » la relation du couple.



Après en avoir délibéré, les magistrats ont suivi les réquisitions du représentant du ministère public.