18 milliards de liquidités nouvelles pour les banques

L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) a mis à disposition des banques de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie, la semaine dernière, 18,1 milliards de Fcfp de liquidités nouvelles, dans le cadre de sa ligne de refinancement à six mois (LR6) des établissements de crédit de la zone Pacifique.Sur fond de crise du coronavirus, le Conseil de surveillance de l’IEOM réuni les 18 et 19 mars derniers a de fait déplafonné le montant du second appel d’offres de la LR6, prévu en mars, faisant passer son enveloppe globale 25 milliards de Fcfp à 29,7 milliards de Fcfp, au profit des banques de sa zone d’émission.Au total 19,5 milliards auront ainsi été émis en faveur des banques calédoniennes et 10,2 milliards de Fcfp pour les établissements du fenua, entre décembre 2019 et mars 2020.Le Conseil de surveillance réuni mi-mars a également décidé de ramener le taux de la LR6 de 0,2% à 0%.“Nous avons bien conscience que la crise peut nécessiter d‘autres mesures. D’ores et déjà le Conseil (de surveillance de l’IEOM : Ndlr) a précisé que l’accès à cette ressource à 6 mois sera renouvelé aussi longtemps que nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables”, a précisé Marie-Anne Poussin-Delmas, directrice générale de l’IEOM, jeudi dernier à nos confrères du site Outremers 360° . A ce titre, l'antenne polynésienne de l'IEOM annonçait la veille par communiqué le renouvellement dès juillet des 11,6 milliards de Fcfp de ressources allouées au titre du premier appel d’offres LR6 passé en décembre dernier.A l’issue du second appel d’offres LR6 ouvert par l'IEOM lundi dernier en faveur des banques de la zone Pacifique, l’IEOM émet donc 18,125 milliards de Fcfp de liquidités nouvelles. Ce montant correspond à l’intégralité des actifs, titres ou liquidités, présentée par les établissements de crédit en garantie à l’IEOM pour couvrir le risque de crédit résultant des transactions financières négociées avec les établissements bancaires de la zone.La ligne de refinancement à six mois a été mise en place par l’IEOM en décembre 2019 et initialement dotée de 25 milliards de Fcfp. Un premier appel d’offres a déjà permis de mettre 11,6 milliards de Fcfp à disposition des banques de la zone.