167 millions d'avoirs criminels saisis en 2021

Tahiti le 10 mars 2022 - Les saisies d'avoirs criminels ont représenté 167 millions de Fcfp en 2021, dont 110 millions proviennent du trafic de stupéfiant. Depuis 2021, le Groupe interministériel de recherches de Papeete a saisi chez les acteurs de l’économie souterraine plus de 3 milliards de Fcfp.





Le haut-commissaire Dominique Sorain et le Procureur général Thomas Pison ont co-présidé jeudi le comité de pilotage du Groupe interministériel de recherches (GIR) de Papeete. Le GIR a pour mission de saisir des avoirs criminels pour lutter contre l'économie souterraine. Le GIR apporte son expertise sur le volet patrimonial de l'enquête et complète ainsi l'action des unités et services d'investigations, afin de saisir des avoirs criminels.

En 2021, le niveau d'engagement du GIR est resté élevé malgré l'impact de la crise sanitaire sur la mobilisation des forces de sécurité intérieure, avec 36 enquêtes diligentées par les personnels du GIR. De plus, le nombre de cosaisines avec les unités et services de la gendarmerie et de la police a augmenté en 2021, avec 23 enquêtes, contre 19 en 2020, ce qui montre l'importance de l'action interservices. Enfin, certains dossiers peuvent faire l'objet de cosaisines avec plusieurs services d'enquêtes.

Le montant des saisies des avoirs criminels s'élève en 2021 à plus de 167 millions de Fcfp (3,2 milliards depuis la création du GIR en 2010). La répartition des saisies d'avoirs criminels en 2021 a augmenté par rapport à 2020. Notamment les biens immobiliers (+187%), les véhicules (+115%), le numéraire (+56%), les assurances vie (+213%), et le multimédia/électroménager (+11%). Avec 110 millions de Fcfp de saisies, les infractions à la législation sur les stupéfiants représentent 65% des saisies réalisées, contre 81% en 2020.



le Jeudi 10 Mars 2022 à 19:26 | Lu 117 fois