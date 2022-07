161 rameurs au Heiva va'a de Moorea

Moorea, le 18 juillet 2022 - Le Heiva va'a de Moorea a eu lieu samedi à la plage publique de Temae avec la participation d’une vingtaine de clubs de Moorea, Tahiti et Raiatea. Malgré l’annulation de quelques courses en raison du vent violent, le District va'a de Moorea s’est satisfait de cette journée festive réussie au vu du nombre de rameurs et de spectateurs présents.



Le District va'a de Moorea a organisé samedi son traditionnel Heiva va'a sur la plage publique de Temae. Une vingtaine de clubs représentés par 161 rameurs de Tahiti, Moorea et Raiatea ont répondu présents pour participer à ce grand événement festif. Plusieurs courses, sur des distances de 500 à 3 600 mètres étaient prévues, pour les plus ou moins jeunes, dans les catégories de V1, V3, V6 et V12.



En début de matinée, le public a pu assister à la victoire en V1 (distance de 1 000 mètres) de Teihotu Raiteanui Here, du club de Toa Hiva chez les benjamines-minimes filles tandis que Tunoa Teraiharoa , de Te Firinape, s’est imposé chez les benjamins-minimes garçons. En V1 cadettes (course de 2 000 mètres), Teaotea Tehani de Toa Hiva, s’est imposé devant respectivement Tuaira Heipoe, de Team Tohiea, et Teihotu Raiteanihere, de Toa Hiva. Taurama Delord, de Pirae, a gagné pour sa part en V1 cadets (course de 2 000 mètres) en devançant sur le podium Miguel Burcion, également de Pirae, et Atitioroi Tetauira de Toa Hiva.



Chez les juniors hommes (3 600 mètres) , c’est Siméon Ragivaru, de Fare Ihi, qui est sorti vainqueur. Le podium est complété par Tamatoa Tauhiro de Paddling, et de Nohoarii Hururau de Tuaiva Nui. Toujours en V1, mais chez les adultes, Hitiroa Massingue de Team Tohiea, a franchi en premier la lignée d’arrivée devant Bruno Tauhiro de Tuaiva Nui va'a, et Tutu de Mataiea Va'a. Bruno Tauhiro s’est tout de même rattrapé en s’imposant en open hommes (3 600 mètres). Ori Jason de Imua nui, et Ato de Te Firinape, complètent le podium dans cette catégorie. Chez les dames, c’est Vaimiti Maoni de Ihilani va'a, qui a gagné en V1 Open Dames (3 600 mètres). Le podium est complété par Tautiare Manate, deuxième, et Orianne Grillet, troisième, qui font également partie du club de Ihilani va'a.



En plus des courses individuelles, les spectateurs ont également pu apprécier les belles courses collectives en assistant par exemple à la victoire en V6 de Te Firinape va'a chez les benjamines-minimes filles (1 000 mètres) ou de Temo Temarii en V6 Entreprise Mixte (3 600 mètres). L’équipe de Ihilani va'a s’est imposée quant à elle en V12 Open Dames (500 mètres) tandis que Tuaiva Nui va'a est sorti vainqueur chez les Open Hommes (500 mètres). Le District va'a de Moorea a toutefois décidé d’annuler quelques courses collectives dans l’après-midi en raison des vents violents qui se sont abattus sur le lagon de Temae.