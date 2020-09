16 mois de sursis pour le coup de sabre à Tipaerui

Tahiti, le 14 septembre 2020 - Un homme de 36 ans, jusqu’alors inconnu de la justice, a été présenté en comparution immédiate lundi pour répondre de violences volontaires avec arme. Le 4 août dernier à Tipareui, le jeune homme avait mis un coup de sabre japonais à l’un des voisins de sa mère sur fond de disputes récurrentes de voisinage. Il a été condamné à 16 mois de prison assortis d’un sursis probatoire de trois ans.



Les faits jugés lundi en comparution immédiate s’étaient déroulés à Tipaerui durant la soirée du 4 août. Après s’être disputé avec sa compagne, un homme avait décidé d’aller dormir chez ses parents, et avait dégoté un sommier afin de l'emporter au domicile familial. Très "énervé" sur le chemin et alors qu’il traînait toujours son sommier, il avait mis trois coups dans le portail de l’une de ses voisines avec laquelle il avait un rapport conflictuel "ancien". La sexagénaire était sortie de chez elle, et c’est à ce moment que les versions divergent. Selon cette dame, l’homme l’aurait frappée avec un objet contondant. Selon le mis en cause, c’est la femme qui lui avait porté un coup. Quoiqu’il en soit, la sexagénaire était tombée à terre. "Paniqué" et pris de peur "pour la vie" de sa mère, son fils s’était emparé d’un sabre japonais, un katana, avec lequel il avait frappé son voisin au niveau du coude, lui occasionnant ainsi une plaie de 20 centimètres. Gravement blessé, le jeune homme, dont la blessure laissait apparaître un poumon, avait dû être opéré.



L’auteur du coup de sabre, un électricien patenté de 36 ans, a été présenté en comparution immédiate lundi pour répondre de violences avec arme. Sa victime, un homme de 26 ans, était également poursuivie pour des coups portés sur sa voisine et mère de son agresseur, également avec une arme qui n’a jamais été retrouvée. À la barre, l’électricien a expliqué qu’il regrettait son geste mais que, d’un naturel "peureux", il avait saisi ce sabre pour défendre sa mère qu’il croyait en danger. L’autre jeune homme, un père de deux enfants sans emploi, a quant à lui affirmé qu’il n’avait jamais frappé la sexagénaire mais que c’était cette dernière qui s’en était prise à lui. Entendue par le tribunal correctionnel, cette femme, qui a vécu à Tipaerui toute sa vie a déploré que son quartier ne soit plus ce qu’il était. "Ma grand-mère y est née en 1909 et j’y ai grandi. Aujourd’hui, il n’y a plus de respect. C’est vrai que je vais souvent voir les jeunes qui sont devant chez moi pour leur demander de faire moins de bruit. C’est dur à vivre car ils y sont matin, midi et soir."