158 écoliers de Punaauia bénéficient de l'opération cartable à la rentrée 2018

PUNAAUIA, 1er août 2018 - Cette année, 158 enfants des écoles primaires et maternelles de la commune de Punaauia ont été sélectionnés pour bénéficier de l’opération cartable.



Une remise symbolique était organisée ce mercredi matin à la mairie de Punaauia en faveur de 18 d’entre eux. La rentrée des classes est programmée dans deux semaines. Sélectionnés par le pôle assistance aux personnes en précarité du service solidarité et scolarité de la commune parmi les élèves boursiers, un cartable neuf leur a été offert pour commencer l’année scolaire dans de bonnes conditions.



Pour la rentrée 2018, 158 enfants inscrits dans les établissements scolaires du premier degré de la commune de Punaauia, ou issus de l’un d’entre eux et entrant en classe de 6e, bénéficient de l’aide publique allouée dans le cadre de cette traditionnelle opération Cartable. Les 150 autres allocataires de cette mesure de solidarité recevront leur sac d’école des mains de leur chef d'établissement, dès la rentrée scolaire le 16 août prochain.



Pour 2018, la municipalité de Punaauia accompagne ainsi 42 enfants inscrits en maternelle, 80 écoliers du primaire et 36 élèves en passe d'intégrer le collège.



Un budget de 500 000 Fcfp est spécialement dédié à cette opération décrite par Cathy Puchon, l’adjointe municipale en charge de la solidarité et de l'éducation, comme une " priorité du maire ".



Les 158 enfants retenus cette année pour l’opération cartable sont issus de familles ressortissantes du Régime des salariés (RGS) ou des non-salariés (RNS) de la Caisse de prévoyance sociale et sont tous bénéficiaires d’une bourse scolaire. Parallèlement, une aide est accordée par le Pays, via la direction des affaires sociales, aux assurés du Régime de solidarité de la CPS.



Pour la rentrée 2018, Punaauia s’apprête à accueillir 2465 enfants dans les huit établissements scolaires du premier degré de la commune : quatre maternelles et quatre écoles primaires. Il est à noter que tous seront destinataires dès la rentrée des classes d’un kit comprenant les fournitures (cahiers et stylos) nécessaires pour leur scolarité cette année.