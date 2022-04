150 coureurs autour de l'île Sacrée

Raiatea, le 26 Avril 2022 – Les pompiers de Tumaraa se sont imposés dimanche lors de la 27e édition des Foulées de l’île sacrée. La course autour de Raiatea a rassemblé plus de 150 participants de tous âges, qui ont dû adapter leurs efforts à la chaleur présente. Une belle réussite après deux ans d’absence à cause de la crise sanitaire.



Il faisait beau ce week-end pour la 27e édition des Foulées de l’île sacrée, qui consiste en un tour de l’île de Raiatea en courant. 150 coureurs ont participé à l’événement. Le top départ a été donné dimanche matin à 6 heures devant le marché de Uturoa, avec une arrivée au même endroit vers 15h50, soit près de dix heures plus tard.



C’est l’équipe des pompiers de Tumaraa qui a remporté la course au classement final toutes catégories confondues, avec un temps de 7h 50min 21sec. Ils se sont imposés dans la catégorie loisir, suivis de près par Hotua Hoe (8h 06min 11sec) et l’équipe du LUT (8h 55min 54sec). En catégorie Top Gun, c’est l’équipe Vanira, venue de Taha’a, qui arrive première avec un temps de 8h 07min 05sec, suivie par Tumaraa Va'a (8h 15min 34sec) et Senseo (9h 29min 52sec).



Pour cette course de presque cent kilomètres, des relais ont été organisés selon la catégorie. Les équipes concourant en Top Gun ont un passage de relais tous les 10 kilomètres, et ceux en loisir tous les 5 kilomètres. Un départ groupé est organisé tous les 10 kilomètres, afin d’éviter un trop grand écart entre les athlètes. Les temps de chaque coureur d’une équipe sont ensuite cumulés pour donner le temps final.



“Même si tu es en forme, tu vas toujours en baver”

Jean-Marc Brice, de l’association Fenua sports et loisirs qui organise cet événement, se réjouit de cette 27e édition des foulées. En effet, comme il l'explique, suite aux deux ans d’annulation de la course à cause du Covid, “on ne savait pas trop qui allait participer”. Finalement, la compétition a eu du succès puisque plus de 150 personnes se sont présentées au départ, femmes et hommes de 12 à 73 ans, répartis en dix équipes. “On était tous contents de reprendre la route, de se retrouver, et d’encourager les participants. On a eu une bonne surprise car on était nombreux ! Concernant le parcours, la difficulté est personnelle. Car même si tu es en forme, tu vas pousser ta performance et donc, à un moment donné, tu vas toujours en baver. Mais c’est vrai que traditionnellement, les deux tronçons de 11h et midi sont les plus durs car ils sont en plein milieu de journée, avec en plus, du dénivelé.”



Effectivement, le mauvais temps attendu ce week-end à Raiatea a fait place à un grand soleil sur tout le parcours. Un beau temps dont ont pu profiter athlètes, la chaleur à subir avec en contrepartie.

Les foulées de Raiatea Les foulées de l’île sacrée ont été créées par un infirmier en 1993. A son départ en 2002, Jean-Marc Brice décide de reprendre l’organisation de l’événement, qu’il parraine grâce à son magasin Havaii Sport. La course est depuis devenue le rendez-vous annuel pour venir se dépasser dans une ambiance conviviale. Le rendez-vous est donné l’an prochain pour essayer de battre le record établi en 2011 par les Forest Gump en 6h 53min 38sec.

Tehani Amo, coureuse en catégorie Top Gun : "C'est du mental" Tehani a participé à la course avec l’équipe de Senseo, l’équipe mixte qui rassemblait “comme le café, des forts et des moins forts”. C’est la première fois qu’elle participait à la course, elle a pris le relais à 7 heures, pour courir en les kilomètres 10 et 20.



“Je suis sportive de base, même si cela fait quelques mois que je ne me suis pas entraînée. C’était un challenge pour moi. J’ai fait plusieurs courses déjà, comme le raid Painapo à Moorea. Mais depuis que je suis arrivée à Raiatea, j’étais un peu en stand-by. La reprise avec les foulées ça fait du bien aux jambes. Je me suis sentie à l’aise, j’ai gardé un bon rythme du début à la fin. Mais c’est vrai qu’après les 5 premiers kilomètres, c’était que du mental. La course était longue et difficile. A l’arrivée j’ai pleuré de joie, parce que je ne pensais pas terminer aussi bien. L’essentiel c’est de l’avoir fini. Ça me donne envie de continuer et de reprendre les entraînements sérieusement”.



Rédigé par V.Leroi le Mardi 26 Avril 2022 à 16:36 | Lu 246 fois