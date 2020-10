15 ans ferme requis contre Alfonsi et Danielson

Concernant le multirécidiviste Franckie Tumahai, capable de revendre de "grosses quantités à Tahiti", le procureur de la République a requis dix ans de prison ferme. "Il a été l’homme de confiance de Moerani Marlier puis de Tamatoa Alfonsi. Il connaît tout du milieu et tout le milieu le connaît". Neuf de prison ferme ont été requis contre le "revendeur de Huahine", Gilles Morat qui a eu un "rôle important" dans ce trafic, notamment en raison de sa proximité avec Maitai Danielson. Six ans de prison ferme ont également été demandés contre Nikis Calmajis qui, outre le fait d’avoir été un revendeur, avait "utilisé sa position de PNC pour faire parvenir de l’argent" à Tamatoa Alfonsi et Maitai Danielson. Même demande pour l’ex-femme d’Alfonsi, Rarahu Pambrun, qui avait, quant à elle, envoyé plus de 50 millions de Fcfp issus du trafic à son compagnon. Des peines allant de deux ans de prison avec sursis à sept ans de prison ferme ont par ailleurs été requises contre les 20 autres prévenus de ce vaste dossier.



Enfin, au regard des bénéfices engendrés par le trafic, le procureur de la République a requis une amende colossale de quatre milliards de Fcfp à l’encontre des deux têtes de réseau et de six de leurs co-prévenus également lourdement impliqués. La journée de jeudi sera consacrée aux plaidoiries de la défense. Le tribunal correctionnel doit rendre son délibéré vendredi.