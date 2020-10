140 contrôles réalisés à Papeete et Pirae lors d'opérations anti-runs

Tahiti, le 5 octobre 2020 - La Direction de la sécurité publique a procédé au contrôle de 140 conducteurs d'engins lors d'opérations anti-runs organisées au cours des trois derniers week-ends, en collaboration avec les polices municipales de Papeete et Pirae.



Dans le cadre de la lutte contre une reprise constatée depuis quelques semaines de "runs" perpétrés par des conducteurs de deux-roues, la Direction de la sécurité publique (DSP) a procédé au contrôle de 140 conducteurs d'engins, au cours des trois derniers week-ends, en collaboration avec les policés municipales de Papeete et Pirae. Selon un bilan transmis lundi par la DSP, trois opérations avec renfort de personnels ont été menées de nuit sur les axes les plus touchés à savoir les avenues du Prince Hinoi et du Général de Gaulle. Une opération organisée le week-end dernier a été réalisée sur réquisition du procureur de la République.



Au total, 68 infractions contraventionnelles au code de la route ont été relevées. Elles ont constaté des défauts d'équipements tels que les rétroviseurs, absences d'éclairage, émissions de bruit gênant, circulations en sens interdit, non respects de l'arrêt au feu rouge, défauts de présentation de pièces administratives etc. De même quatre délits ont été verbalisés, l'un refus d'obtempérer, deux défauts d'assurance et un défaut de permis de conduire. Une procédure a également été ouverte pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants à l'encontre d'un jeune homme mineur de 17 ans en possession de 14 sticks de cannabis.



Ces opérations vont se poursuivre les week-ends prochains, annonce un communiqué de la DSP qui fustige des à "comportements routiers irresponsables qui mettent en danger leurs auteurs mais aussi les autres usagers de la route, sans compter les troubles également sonores qu'ils génèrent".