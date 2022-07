14-Juillet : Le traditionnel défilé fait son retour

Tahiti, le 14 juillet 2022 – Après deux années sans défilé en raison de la crise sanitaire, les troupes polynésiennes ont pu de nouveau défiler pour la cérémonie du 14-Juillet sur l'avenue Pouvana'a a Oopa, ce jeudi.



Cela faisait deux ans qu'il n'avait pas été organisé en raison de la crise Covid, le traditionnel défilé du 14-Juillet a de nouveau eu lieu ce jeudi, sur l'avenue Pouvana'a a Oopa, à Papeete. Un moment de “grande émotion”, pour le haut-commissaire Dominique Sorain qui, à quelques jours de son départ du fenua, vivait donc son premier et dernier défilé en Polynésie française. Et le dernier de sa carrière de préfet.



La cérémonie a débuté avec l'inspection des troupes par leur commandant et la présentation des drapeaux. Puis les aéronefs des Forces armées de la Polynésie française ont effectué un survol du front de mer de Papeete. Les autorités de l'État et du Pays ont ensuite été accueillies avant que le Commandant supérieur des Forces armées en Polynésie française, le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, ne passe les troupes en revue. Après la remise de décorations à huit récipiendaires, place au défilé à pied. Environ 500 agents de la gendarmerie nationale, de la direction territoriale de la police nationale (DTPN), du Régiment d'infanterie de la marine du Pacifique, du Régiment du Service militaire adapté, de la base navale, du Groupement aéronautique militaire, du détachement Air 190, du groupement de soutien de la base de défense, de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information, de la direction des infrastructures de la défense, de l'administration pénitentiaire de Papeari et Faa'a et enfin du service d'accueil de la sécurité de la présidence ont remonté l'avenue. Ils étaient suivis du défilé motorisé composé d'une quarantaine de véhicules de la gendarmerie nationale, de la DTPN, de l'administration pénitentiaire et de la protection civile.

Crise sanitaire et nucléaire Dans son discours prononcé dans les jardins de sa résidence à l'issue de la cérémonie, le haut-commissaire a tenu à rendre hommage à “l'ensemble des forces qui assurent la sécurité de la République au quotidien”. Il est également revenu sur le soutien de l'État à la Polynésie lors de la crise sanitaire et a souhaité avoir une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un proche, ainsi que remercier le personnel soignant pour son “dévouement exemplaire”.

Il a également évoqué un “pacte intime qui lie la République française et le Pays”. Un pacte “qui porte un nom : l'autonomie”. Une autonomie qu'il a comparée à la pirogue double polynésienne. “Notre autonomie est semblable à cette embarcation, c'est le point de jonction qui permet d'aller loin de façon stable.”



Il est ensuite revenu sur le dossier du nucléaire, rappelant l'engagement pris par le président de la République, lors de sa visite au fenua l'année dernière, “d'assumer tout en regardant l'histoire en face”. Des engagements tenus, selon le haut-commissaire, avec l'ouverture des archives, l'accélération de l'indemnisation des victimes et le redémarrage de la dépollution, notamment à Hao.



Enfin, avec la hausse des prix des hydrocarbures et des denrées alimentaires, le représentant de l'État a affirmé que “la lutte contre la précarité sera plus que jamais au cœur des politiques publiques”.



Le haut-commissaire quittera le territoire le 27 juillet. “C'est le cœur lourd qu'avec mon épouse, nous allons quitter la Polynésie”, a-t-il indiqué avant de conclure son discours avec quelques mots de tahitien.

Dominique Sorain, haut-commissaire de la Polynésie française C'est votre dernier 14-Juillet en Polynésie ?



“C'est mon premier défilé du 14-Juillet en Polynésie, parce que la crise sanitaire a fait qu'on n'a pas pu célébrer cette date, c'est mon dernier 14-Juillet en Polynésie (il quitte le territoire le 27 juillet, NDLR) et c'est mon dernier 14-Juillet en tant que haut-commissaire préfet. Donc c'est un moment d'émotion un peu particulier pour moi. C'était une belle cérémonie républicaine.”



Vous avez voulu marquer l'événement avec un défilé aérien ?



“Pendant deux ans, nous n'avions pas eu de défilé, c'est pourquoi nous avons décidé cette année d'y donner une certaine ampleur avec le passage des avions. Parce qu'on oublie souvent les avions, alors que tous les jours, ils travaillent pour la Polynésie, pour surveiller la zone, pour éteindre des incendies en ce qui concerne les hélicoptères, pour faire des évacuations sanitaires, donc c'était bien de les mettre aussi à l'honneur en même temps que les autres troupes ou les forces de sécurité.”

Les remises de décorations Médaille militaire

Major Nadia Girbe

Adjudant-chef Stéphane Villard

Adjudant Julien Gutierrez



Chevalier de la Légion d'honneur

Lieutenant-colonel Philippe Rivals

Chef de bataillon Jean-Yves Gueguen



Officier de l'Ordre national du Mérite

Médecin-chef des services hors classe Franck May



Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Lieutenant-colonel Arnaud Brechignac

Sandra Clarck

