133 médaillés aux Jeux des Marquises nord

Ua Pou, le 18 décembre 2022 - Après une semaine de compétition, les Jeux des Marquises nord se sont terminés vendredi. Les athlètes du nord de l'archipel et une poignée issus de Hiva Oa, Fatu Hiva et Tahiti se sont partagés un total de 133 médailles dans les différentes disciplines.



Les rues de Hakahau grouillaient de monde cette semaine dans une ambiance festive. Ua Pou a en effet vibré au rythme de Jeux des Marquises en accueillant quelque 700 athlètes venus du nord de l'archipel, avec une poignée de participants de Hiva Oa, Fatu Hiva et Tahiti. Ils se sont affrontés dans les différentes disciplines : football, futsal, volleyball, basketball, tennis, tennis de table, pétanque, va'a, surf et, pour la première fois, les sports traditionnels.



Dans l’ensemble, c’est Ua Pou, l'île hôte avec environ 300 athlètes inscrits, qui a remporté le plus de médailles, 63 au total, avec 26 médailles d’or, 21 d’argent et 16 de bronze. Au palmarès, elle est suivie de Nuku Hiva, avec environ 215 athlètes inscrits, qui a remporté 39 médailles. Enfin, Ua Huka occupe la troisième place du podium, avec quelque 120 inscrits. Elle a remporté 27 médailles.



La 4e édition des Jeux des Marquises nord s’est achevée vendredi sur une prestation des vedettes marquisiennes de la nuit, Pokessi et DJ Vladh, pour le plus grand plaisir des jeunes athlètes, comme des plus âgés. La prochaine édition aura lieu en 2024 à Ua Huka.

Sports traditionnels, une première Grande nouveauté cette année : les sports traditionnels avec courses sur échasses, lever de pierre et course de porteurs de fruits. Les disciplines n’ont pas réuni beaucoup de monde, mais le président du comité organisateur, Étienne Kohumoetini, a bon espoir de voir ces disciplines de tū'aro mā'ohi se développer dans le temps à chaque édition des Jeux des Marquises.



Face au faible nombre d'inscrits, les organisateurs ont décidé d’appliquer une petite variante en ne pratiquant pas de catégorie de poids mais plutôt d’âge. Chez les femmes, seule l'île de Ua Pou était représentée. En catégorie hommes, ce sont des athlètes de Ua Pou et de Nuku Hiva qui se sont affrontés pour porter des pierres de 80 kg et 100 kg. En catégorie seniors, Ua Pou a remporté les trois premières places du podium. Pour la course de porteurs de fruits, seuls des sportifs de Ua Pou ont participé avec des charges de 10 kg pour les femmes et de 20 kg pour les hommes à porter sur une distance de 600 m sous le soleil brûlant des Marquises. Quant à la course d’échasses, ils étaient une quinzaine d’enfants à parcourir une portion du terrain de football dans de grands éclats de rire.









Tableau des médailles

Rédigé par Eve Delahaut le Dimanche 18 Décembre 2022 à 13:48 | Lu 147 fois