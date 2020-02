13 Tahitiens aux Oceania de badminton en Australie

Une sélection tahitienne s'est envolée mardi pour l'Australie et les Oceania de badminton qui se tiendront du 10 au 15 février dans la ville de Ballarat.





Les tableaux complets de la compétition A noter également que l'équipe tahitienne ne pourra pas compter sur certains de ses cadres comme Rémi Rossi et Coralie Boutin.

La délégation polynésienne est composée de six hommes, six femmes, d'un coach et d'un arbitre. Louis Beaubois, 17 ans, qui avait participé en octobre dernier aux championnats du monde junior de badminton sera l'un des leaders de l'équipe tahitienne. La compétition débute le 10 février avec les individuels. Avant le tournoi en double qui se jouera du 13 au 15 février.La sélection tahitienne devra confirmer ses bons résultats obtenus lors des derniers Jeux du Pacifique, où les badistes avaient rapporté un total de huit médailles, dont trois en or. Mais la concurrence sera tout autre en Australie avec la présence des meilleurs joueurs australiens et néo-zélandais.