120 pompiers transmettent leur vocation

PAPEETE, le 15 juin 2019. La Journée nationale des sapeurs-pompiers a mis à l’honneur ce samedi à Papeete les femmes et les hommes sapeurs- pompiers professionnels comme volontaires.



Plus de 120 sapeurs-pompiers, dont des jeunes volontaires, ont été mobilisés ainsi que 15 véhicules, pour offrir au public un aperçu des moyens opérationnels mis au service des Polynésiens pour leur porter secours lors de la Journée nationale des sapeurs-pompier, organisée à Papeete.



Durant toute la matinée, les visiteurs ont pu assister à des manœuvres de lutte contre l’incendie et de sauvetage. Petits et grands ont également participé à des ateliers pratiques visant à faire découvrir le métier de sapeurs-pompiers.



Des démonstrations de secours aquatique et routier ont été réalisées. Les véhicules de secours et d’incendie ont aussi été présentés. Il y avait également un stand d’apprentissage des gestes qui sauvent.



Cette journée a pour but de faire connaître au public venu le panel des techniques employées par les sapeurs-pompiers engagés sur des opérations de sauvetage.