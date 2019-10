12 tāne pour le titre de Mister Tahiti 2019

Si tous affichent un physique plus qu'avantageux, derrière leurs muscles d'acier, ces apollons des temps modernes cachent souvent une certaine réserve. "On connait tous la timidité légendaire des polynésiens", sourit Alexandre Taliercio, organisateur de l'élection. "Mais ils ont fait le choix de sortir de leur zone de confort. Entre le début de la préparation et le jour du sacre, ils vont tellement apprendre sur eux-mêmes. Notre travail consiste à faire une version 2.0 de leur personne qui soit bien évidemment meilleure à la précédente", poursuit l'intéressé.



Les candidats ont d'ores et déjà entamé leur préparation pour la soirée de l'élection. "Ils ont des activités le week-end qui feront l'objet de reportages que l'on garde pour le soir de l'élection. Ils vont faire des rencontres. Il n'y a pas que le paraitre il y aussi l'être. Donc on fait en sorte de leur apprendre pleins de choses qui seront pour eux plus tard des clés de réussite dans leurs vies personnelles", indique Alexandre Taliercio.



A noter que le prochain Mister Tahiti participera en janvier prochain à l'élection de Mister France. "C'est un concours qui a été relancé avec une équipe renouvelée. Et l'objectif sera évidemment de mettre toutes les chances de notre côté pour cette élection", confie Alexandre Taliercio.



En attendant rendez-vous le 15 novembre pour connaitre le nom et le visage du nouvel ambassadeur de la gente masculine polynésienne.