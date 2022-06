12 parcs Disney en jet privé pour seulement... 110.000 dollars

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 15/06/2022 - Vous n'arrivez pas à décider quel parc d'attractions Disney visiter l'été prochain? Le numéro un mondial du divertissement a la solution: un tour du monde de ses 12 parcs en avion privé pour la rondelette somme de 110.000 dollars par personne.



Baptisé "Les parcs Disney autour du monde - une aventure en jet privé", ce voyage organisé par Disney propose d'emmener 75 fans faire le tour de ses parcs de Californie, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Paris et Floride en juillet 2023.



Ce périple de 24 jours au total sera agrémenté d'étapes dépourvues de parcs Disney mais riches en monuments spectaculaires, comme le Taj Mahal à Agra, en Inde, ou les pyramides égyptiennes de Gizeh.



La formule promet aussi "l'occasion rare d'être invité au Skywalker Ranch" bâti par le créateur de Star Wars, George Lucas, près de San Francisco.



"Vous voyagerez dans le luxe à bord d'un Boeing 757 configuré pour les VIP, opéré par Icelandair, dont la grande autonomie permet d'effectuer des vols directs pour optimiser le temps passé dans chaque destination", est-il précisé.



A bord, les voyageurs seront flanqués d'"experts" qui pourront les informer sur divers aspects de leur périple et des "leaders" et autres créatifs de Disney les rencontreront également en certains points du parcours.



Il s'agit à ce jour de la formule de voyage la plus coûteuse proposée par Disney. Le prix de 109.995 dollars par personne est valable pour un couple, les fans de Mickey souhaitant voyager en solo devront payer un surcoût d'au moins 10.995 dollars.



Aucune remise n'est consentie pour les enfants, les passagers devant être âgés d'au moins douze ans.



Les billets d'avion pour se rendre au départ de Los Angeles et pour le retour depuis Orlando ne sont pas inclus.