11ème édition des Floralies du 19 au 29 mai à Punaauia

Tahiti, le 19 mai 2022 – L'édition 2022 des Floralies a été inaugurée jeudi matin à la mairie de Punaauia. Cette 11e édition de promotion de la filière horticole se déroule jusqu’au 29 mai dans les jardins de l’hôtel de ville de Punaauia.



La 11e édition des Floralies se jusqu’au 29 mai dans les jardins de l’hôtel de ville de Punaauia. Organisée conjointement par la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) et la fédération horticole Hei Tini Rau, cette édition 2022 propose au public des expositions horticoles et un programme d’animations sur site. Elle a pour thème : “Un bouquet pour maman, Te Here I To’u Metua Vahine”.



Après deux années marquées par la crise sanitaire, les organisateurs entendent exposer la nouvelle orientation d'une filière tournée vers la transition agroécologique, vers un développement qui se veut durable, économiquement rentable et socialement intégré. 70 exposants sont présents pour faire découvrir leurs plantes, leurs fleurs et leurs savoir-faire.



“Les floralies rassemblent les passionnés, les professionnels et les amateurs. Organisées depuis 2010, les Floralies sont passées de la simple exposition végétale à une recherche esthétique et culturelle. La dimension artistique est devenue incontournable. L’objectif étant de transmettre une passion et un savoir-faire botanique”, a déclaré Patricia Hauata, présidente de l’association Hei Tini Rau, à l'occasion de l'inauguration de l'événement ce jeudi matin à la mairie de Punaauia.