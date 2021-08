11 nouveaux renforts de la réserve sanitaire

Tahiti, le 25 août 2021 – Onze nouveaux renforts de la réserve sanitaire sont arrivés en Polynésie française mercredi matin. Ils s'ajoutent aux quinze précédents infirmiers et aides-soignants de la réserve sanitaire ainsi qu'aux huit personnels de santé calédoniens déjà débarqués au fenua.



Ils devaient être dix, ils sont finalement onze. Huit infirmiers et trois médecins anesthésistes de la réserve sanitaire ont posé le pied à l'aéroport de Tahiti Faa'a mercredi matin. Ils rejoignent les quinze infirmiers et aides-soignants de la réserve sanitaire débarqués dimanche dernier et les huit personnels de santé calédoniens arrivés jeudi soir.



Accompagnés de leur coordinatrice technique, cette nouvelle équipe commencera dès jeudi sa mission de soutien au sein du service de réanimation du CHPF, et ce pour une période de trois semaines. En complément de l’arrivée de ces onze soignants, les forces armées de Polynésie française vont renforcer l'hôpital par la mise à disposition de trois médecins et d'un infirmier.



Vendredi, le ministère des Outre-mer annonçait que 450 concentrateurs d'oxygène et plus de 50 000 blouses de protection devaient compléter ce renfort hospitalier. Isis Médical, l'un des deux prestataires importants pour l'accompagnement des insuffisants respiratoires, attendait mercredi soir 150 concentrateurs d'oxygène neufs. Pour ce qui est des 300 restants et des blouses, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a expliqué mercredi après-midi qu'il attendait que les matériels “soient arrivés et comptabilisés pour voir combien on en a vraiment”.