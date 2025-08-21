

10 septembre: trafic perturbé sur de nombreuses lignes ferroviaires en Ile-de-France

Paris, France | AFP | mardi 09/09/2025 - Le trafic sera perturbé, parfois très fortement, sur de nombreuses lignes ferroviaires en Ile-de-France mercredi, jour du mouvement pour "tout bloquer", selon des éléments fournis mardi par la SNCF et la RATP.



La SNCF ne prévoit aucune circulation sur une partie du RER D, seulement un train sur trois sur les lignes Transilien H, vers le nord-ouest de la région parisienne, et Transilien R (sud-est) ainsi qu'un train sur deux sur le RER B dans sa partie nord, desservant notamment l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.



Dans la partie sud de cette ligne, gérée par la RATP, deux trains sur trois circuleront, a précisé ce dernier transporteur.



La RATP a toutefois indiqué que l'interconnexion serait "maintenue à gare du Nord", point névralgique du RER B, ce qui signifie que les passagers ne devront pas changer de train.



Gérée conjointement avec la SNCF, cette ligne est habituellement empruntée par près d'un million de voyageurs par jour.



Le RER A, ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe qui traverse la région parisienne d'est en ouest, ne sera a priori pas affectée, selon la RATP et la SNCF. Cette dernière prévoit aussi un trafic "normal" sur la ligne V du Transilien (Versailles-Massy) et les deux tramways qu'elle exploite, les lignes 12 et 13.



Le RER C et les lignes K (nord), N (ouest) et U (ouest) du Transilien verront circuler un train sur deux. Cette proportion montera à deux trains sur trois sur les lignes J et L (ouest) et le RER E.



La ligne P, vers l'est, sera également touchée, mais verra circuler au minimum deux trains sur trois.



A la RATP, le trafic sera "quasi normal" dans le métro avec "plus de neuf trains sur dix" sur les lignes 5, 8, 9 et 13, les autres n'étant pas affectées. En moyenne, "neuf bus sur dix circuleront sur l’ensemble du réseau", tandis que les tramways fonctionneront à 100%.



La SNCF avait déjà prévenu lundi que le trafic ferroviaire serait affecté dans l'Hexagone par le mouvement social de mercredi, en particulier celui des TER et des Intercités, mais pas le réseau à grande vitesse.



A la RATP, le syndicat La Base, majoritaire chez les conducteurs de RER de la régie, a appelé à faire grève mercredi, dans un communiqué partagé sur sa page Facebook.



Les quatre principaux syndicats de la RATP - CGT, FO, Unsa Mobilité et CFE-CGC - ont quant à eux appelé à la grève le 18 septembre, autre jour de mobilisation.



Côté SNCF, la CGT-Cheminots, premier syndicat du groupe, a appelé à "participer massivement" à la grève de mercredi ainsi qu'à celle du 18 septembre.



SUD-Rail, troisième syndicat de cheminots, a également appelé à faire grève mercredi, mais ne s'est pas joint à l'appel lancé par les trois autres grands syndicats de la SNCF (CGT, Unsa, CFDT) pour le 18 septembre.

