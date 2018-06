10 projets polynésiens financés par le Fonds Pacifique

PAPEETE, le 19 juin 2018. Le haut-commissaire a signé les conventions engageant les financements du Fonds Pacifique soutenant 10 projets présentés par des porteurs de projets polynésiens, pour un montant total de 32 637 232 Fcfp.



Voici la liste de ces 10 projets



- 18e championnat du monde de Va'a

- 15e Festival International du documentaire Océanien

- Tahiti Fashion Week 2018

- Gestion des aires marines protégées dans le Pacifique Sud

- 18e Salon du livre "Lire en Polynésie"

- Projet R-ZERO-PACIFIC

- 10e Colloque international des plantes et cosmétopées

- Tahiti Women's Forum 2018

- Enquête START-II : épidémiologie et prévention du suicide

- Panama, porte d'entrée du pacifique insulaire



Le Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique dit "Fonds Pacifique", est le principal instrument de coopération régionale de la France dans le Pacifique.



Géré par le Secrétariat Permanent pour le Pacifique et inscrit au budget du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), il a pour objectif de promouvoir la coopération économique, sociale et culturelle dans le Pacifique et contribue à l'insertion régionale des collectivités françaises du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna). Relevant de l’activité diplomatique de l’État, le Fonds Pacifique est consacré prioritairement aux actions renforçant le partenariat entre les trois collectivités françaises et les pays océaniens.