10 chefs d'équipe "Gros œuvre" ‘āpī dans l’administration

Tahiti, le 22 mars 2021 - Dix agents de l’administration ont reçu le diplôme "Chef d’équipe gros œuvre" en travaux publics et génie civil à l’issue d’un stage qualifiant dispensé par le Centre de formation professionnelle des adultes (CFPA).



Dix des 12 agents de la fonction publique inscrits à la promotion Albert Solia de la formation Chef d’équipe gros-œuvres (CEGO) ont reçu leur titre professionnel, lundi après-midi lors d’une cérémonie de remise des diplômes organisée au Centre de formation professionnelle des adultes (CFPA) de Pirae.

La formation CEGO fait suite à la volonté du gouvernement de favoriser la montée en compétence de l’ensemble des agents de la fonction publique du Pays de la filière Bâtiment Travaux Publics (BTP). Afin de répondre aux exigences particulières des services et établissements publics dans ce domaine, la formule choisie, a été de mettre en œuvre une formation qualifiante « Chef d’équipe gros-œuvre » de niveau IV, suivie des modules complémentaires liés aux travaux publics et génie civil.

Cette promotion met aussi à l’honneur l’ancien ministre de l’Equipement, et ancien membre du conseil de perfectionnement du CFPA, Albert Solia, décédé en mars 2020.

Les dépenses liées aux frais de déplacement des agents suivant cette formation et le coût des modules complémentaires se sont élevés à 28 millions de Fcfp. A noter que six des 12 stagiaires étaient de la Direction de l’Equipement et venaient des îles.