10 années pour photographier l'océan dans tous ses états

Paris, France | AFP | vendredi 25/02/2021 - De la richesse de la mer de Corail aux volcans sous-marins, le photographe Alexis Rosenfeld va parcourir les mers de la planète sous le parrainage de l'Unesco, une mission en images de 10 années destinée à sensibiliser à la situation "dramatique" des océans.



"La situation de l'Océan est dramatique, la biodiversité souffre beaucoup, mais les gens le voient moins que ce qui se passe dans leur jardin", explique à l'AFP Vladimir Ryabinin, secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale de l'Unesco, qui parraine cette opération "1 Océan, le grand témoignage sur l'océan".



"Il y a un proverbe qui dit: loin des yeux, loin du coeur. C'est un projet important parce que c'est une réponse à ce problème", poursuit le scientifique russe.



Le projet qui s'intègre dans la décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) veut "mettre en lumière les richesses et les menaces qui pèsent sur l'Océan à travers 1.000 photographies".



Un peu à l'image de l'aventure "La Terre vue du Ciel" du photographe Yann Arthus-Bertrand, mais sous la mer. Et "avec une dimension plus scientifique et plus engagée", commente Alexis Rosenfeld.



Avant des expositions prévues ultérieurement à travers le monde, une première plongée dans cet univers sera dévoilée sur le parvis de la gare de Lyon à Paris à partir du 4 mars. Comme les images d'une première mission dans le parc national de la mer de Corail, au large de la Nouvelle-Calédonie, interrompue par le Covid en 2020.



"C'est un endroit incroyable. La quantité d'animaux au mètre cube est digne d'un dessin animé, de l'imaginaire de Jules Verne", raconte à l'AFP le photographe-plongeur qui affiche au compteur "plus de 10.000 heures sous la surface".



"C'est la zone considérée comme la plus vierge et la plus riche au monde", poursuit-il, y voyant un moyen de "démontrer l'importance des aires marines protégées".



L'océan, de plus en plus malade de l'absorption du CO2 généré par les activités humaines, est au coeur des enjeux climatiques de la planète, mais aussi des menaces à la biodiversité.



Ce grand témoignage "avant tout photographique" se penchera notamment sur les moyens de rendre les coraux plus résistants au réchauffement, sur les filets de pêche "fantôme" qui continuent à pêcher après avoir été perdus en mer, sur les volcans sous-marins mal connus ou encore la prolifération des algues sargasses.



L'opération "1 Océan" passera aussi par des textes et des "making of" en vidéo, ainsi que des témoignages de personnalités du monde des arts, des sciences ou des sports qui parleront de leur relation avec l'océan.