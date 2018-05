1 - Maimiti Lambolez

Pourquoi te présentes-tu à cette élection ? Je me présente pour découvrir l'élection de Miss Tahiti, qui est vraiment prestigieuse. Et comme tout le monde le dit, on entre une petite fille et on sort une grande femme, donc j'avais vraiment envie de vivre cette expérience.



Quelles sont tes passions et hobbies ? Ma passion c'est la cuisine. Mes hobbies, ce sont tous les sports, j'adore faire du yoga fitness, du cardio, du surf...



Que fais-tu dans la vie ? Dans la vie, j'ai fait une licence mais là je me reconverti complètement, je suis maintenant au lycée hôtelier. Je suis très ambitieuse et je souhaite accéder aux plus hauts postes dans l'hôtellerie.