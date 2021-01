​Yves Scanzy, l'apiculteur passionné des Gambier

MANGAREVA, le 27 janvier 2021 - Yves Scanzy, militaire retraité, s'est lancé dans l'apiculture depuis de nombreuses années. Autodidacte, il s'épanouit dans cette activité qui lui a aussi permis de découvrir l'apithérapie.





Installé depuis plusieurs années à Rikitea, Yves Scanzy y a d’abord vécu en tant que militaire - il faisait partie d'une équipe en charge de la rénovation de la route. Il y rencontre Agnès Carlson qui deviendra sa compagne et avec qui il revient s'installer dès sa retraite. C'est à ce moment qu'il se découvre une passion pour une apiculture "durable".



Comment t’es venue cette passion pour l’apiculture ?

"Lorsque ma fille avait 10 ans, on a vu une ruche dans un arbre et on a décidé de la récupérer pour la mettre dans le jardin. On a donc commencé avec une ruche sauvage puis ensuite un scientifique est venu me voir pour travailler avec moi sur les ruches. J’avais fait l’achat de matériel apicole, comme un extracteur, mais j’ai tout revendu. Aujourd'hui je continue, même à la retraite, à faire de l’apiculture par passion. Je fais cela pour faire plaisir et aussi pour le plaisir de faire plaisir. De plus, l’apiculture m’a aussi permis de découvrir l’apithérapie qui m’aide beaucoup aussi. Ici, je suis le seul à recourir à cet art de se soigner par les plantes".



Comment t’es-tu formé ?

"J’ai des livres chez moi, que je n’ai jamais ouverts ! Je pense qu’à partir du moment où tu possèdes un minimum d’intelligence pratique tu peux comprendre comment une ruche fonctionne. Il y a un an et demi, j’ai répondu à un appel d’offres du professeur Rogers et mon miel a été labellisé en tant que "miel des Gambier". Ensuite, pour écouler mon miel j’ai commencé à en vendre sur Tahiti. Je me suis ensuite aperçu qu’à Rikitea on vendait le miel extrêmement cher ! L’apiculture demande un peu de travail, mais rien qui justifie de tels prix. J’ai décidé de revendre mon miel sur l’île pour faire de l’ombre aux autres apiculteurs et faire baisser le prix de vente aux Gambier".