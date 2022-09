​Yves Roche, l'hommage au "pionnier"

Tahiti, le 31 août 2022 – Le gouvernement a rendu hommage au producteur et musicien, Yves Roche, par la voix de son ministre de la Culture. Heremoana Maamaatuaiahutapu a salué "une étoile qui brillera longtemps dans le ciel de nos mémoires et de nos cœurs".



Le ministre de la Culture et de l’Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a rendu hommage mercredi au musicien et producteur Yves Roche, décédé la veille. Dans un message de condoléance, adressé au nom de son ministère et de l’ensemble du Gouvernement, le ministre a salué un "grand Monsieur de la musique polynésienne" et une "étoile qui brillera longtemps dans le ciel de nos mémoires et de nos cœurs".



Yves Roche avait adopté le Fenua, comme le Fenua l’avait adopté, dans les années 1950. Auteur, compositeur, interprète, inspiré, proche de Gaston Guilbert, d’Eddie Lund et surtout de Bimbo, il animera les hauts lieux de la vie culturelle de Papeete, avec le Quinn’s ou encore le Zizou Bar, rappelle le ministre qui poursuit : "Yves Roche était un artiste accompli et un merveilleux musicien, maîtrisant tous les styles de musique : il composera plus de 600 chansons dont beaucoup de titres ont marqué et marquent encore nos vies et notre quotidien, comme « Vini Vini », « Vahiria », « Bora Bora Nui », Papeete » et tant d’autres."



Heremoana Maamaatuaiahutapu salue également un "acteur essentiel de notre industrie de l’enregistrement, avec notamment son célèbre studio, Manuiti, dans lequel il enregistrera plus de 3 000 morceaux". Il rappelle que ses productions, également distribuées sur le marché américain, ont dépassé le million d’exemplaires vendus. En rendant hommage, aujourd’hui, à ce "pionnier de notre culture musicale", le ministre dit tenir également à "rendre hommage à tous nos artistes, en leur disant qu’ils illuminent nos vies dans les bons moments et les instants les plus difficiles".