

​Yolande Vernaudon débarquée du comité de suivi des conséquences des essais nucléaires

Tahiti le 29 octobre 2025. Yolande Vernaudon sera remplacée par Titaua Peu comme déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires.





Nommée déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires en remplacement de Bruno Barillot en avril 2017, Yolande Vernaudon a été débarquée cette semaine par un arrêté signé par la vice-présidente, Chantal Galenon.



Sa fin de fonction est établie dès le 2 novembre prochain et a été actée en conseil des ministres après une convocation à un entretien préalable le 24 septembre dernier conclu par un entretien le 30 septembre.



L’ancienne conseillère technique, cheffe de l'inspection générale de l'administration et conseillère technique en charge de la déconcentration administrative sera remplacée, par intérim, par Titaua Peu dès le lendemain.



Toujours dans le registre des départs et des arrivées, Deny Fresnel, à sa demande, a quitté son poste de directeur de la direction de la commande publique et sera remplacé par Gilles Lorphelin comme directeur par intérim.



Enfin, la présidence va se chercher un nouveau directeur de sa communication puisque Jeanne Peckett-Pouira a elle aussi présenté sa démission pour mener à bien d’autres projets personnels.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 29 Octobre 2025 à 16:06 | Lu 1298 fois



