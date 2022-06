​Yael Braun-Pivet, des Outre-mer au Perchoir

Paris, le 28 juin 2022 - Éphémère ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet a été élue présidente de l'Assemblée nationale au terme de deux tours et quatre heures d'élections. Son successeur au gouvernement sera connu "dans les premiers jours de juillet".



Signe des temps de majorité relative et de difficultés pour l'exécutif au Palais-Bourbon, il aura fallu deux tours et quatre heures d'élection pour désigner la présidente de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet a finalement été élue au “Perchoir” avec 242 voix. Celle qui fut ministre des Outre-mer pendant exactement 37 jours a eu un mot pour les territoires dont elle avait la charge jusqu'à il y a quelques jours : “Mon engagement pour les Outre-mer ne faiblira jamais”, a-t-elle lancé depuis le Perchoir. “Je continuerai à m'y rendre une fois par an en tant que présidente de l'Assemblée nationale. Grâce à eux, grâce à leur diversité, grâce à leur éloignement aussi, notre pays incarne davantage son rêve d'universalité.”



Visiblement émue, remerciant à plusieurs reprises sa famille et ses proches, Yael Braun-Pivet réalisait elle-même un rêve en accédant à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est la deuxième fois qu'elle participait à un scrutin pour ce poste. La défaite récente de son prédécesseur, Richard Ferrand, aux élections législatives lui a finalement ouvert cette voie. De quoi faire dire à de nombreux observateurs que le ministère des Outre-mer n'était qu'un “lot de consolation” pour la députée des Yvelines. Sa démission du ministère de la rue Oudinot a dès lors été perçue comme un manque de considération voire une vexation par nombre d'élus ultramarins. Les fonctions de ministre des Outre-mer sont pour l'instant assumées par la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne. Il faudra attendre le prochain remaniement, “dans les premiers jours de juillet” des mots de l’exécutif, pour savoir qui prendra la suite de Yael Braun-Pivet.



JS