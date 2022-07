​Willy William veut “marquer les esprits” à Tahiti

Tahiti, le 19 juillet 2022 - Artiste français à la renommée internationale, Willy William est l'invité d'une soirée exceptionnelle, le 22 juillet à l'hôtel Le Tahiti de Arue. Celui qui a signé Mi gente avec J Balvin et Beyoncé promet de faire danser son public. Avant sa performance de ce vendredi, il répond à quelques questions de Tahiti Infos.



Il a un parcours professionnel assez atypique. Willy William a commencé la musique alors qu’il était encore adolescent, vers la fin des années 1990. Il était alors guitariste dans un groupe de rock. Puis, à partir de 2001, il a fait du reggae en tant que Mc' dans une formation avec laquelle il a beaucoup voyagé. Il dit avoir acquis une expérience scénique riche et variée, vadrouillant pendant plusieurs années de cafés-concerts en festivals. En 2004, il découvre le djing, un ensemble des techniques utilisées par les DJ pour produire leur son. Il se frotte aussi à l'univers des clubs, où il mixe et crée, avant de recontrer le succès dans sa ville, Le Mans. Une ville dont il est l’ambassadeur officiel depuis 2017.



En 2004 il se lance aussi dans la production musicale. Il signe un contrat sous le même label que Shym et K-Maro, ce qui lui permet de sortir son premier single et de réaliser divers projets. Pendant quelques années, il collabore avec plusieurs artistes, tout en affirmant son style “Afro Dance”. En 2009 naît le groupe Collectif Métissé grâce auquel il a rencontré quelques succès en France et dans les pays francophones. En 2015, il signe avec Warner Music et se lance dans une carrière solo en produisant tout un Album au sein duquel se trouve le fameux titre Ego. Ce projet est un de ses plus gros succès, mais c'est en 2017 qu’il signe son plus gros succès : la chanson Mi Gente avec les artistes J. Balvin et Beyoncé. Il est musicalement de retour cette année avec un nouveau projet intitulé “Trompeta” qui pourrait, selon les premiers résultats, devenir le tube de l'été en Europe.



Comment imaginez-vous le public polynésien ?



“Je suis déjà venu il y a 8 ans mais ce fut bref, et je n’ai pas de réels souvenirs. Mais comme j'habite sur une île, à Maurice, j'imagine le public polynésien comme sur mon île, c'est-à-dire chaleureux et prêt à faire la fête !”



Qu'espérez-vous, en venant à Tahiti, que prévoyez-vous ?



“Marquer les esprits par mon passage. Et j'espère surtout faire danser les gens. Je prévois de faire le show tel un DJ, tel un chanteur, tel un ambianceur... Tout ça à la fois.”



Vous rencontrez un immense succès, notamment avec Ego et Mi Gente, comment l’expliquez-vous ?



“Il n'y a pas de recette pour le succès. C'est une affaire de savoir-faire, de talent et de 'perfect timing'. Il faut la bonne chanson ou la bonne idée au bon moment avec les bonnes personnes. C'est une histoire de destin, je pense. Pour ma part, c'est surtout la passion qui m'anime et m'inspire car une chanson comme Ego, par exemple, m'a pris 48 heures de réalisation. Je suis parti d'un air chuchoté dans ma voiture. Après cela, il faut de l'expérience pour savoir écouter le public, sentir les tendances et arriver à offrir quelque chose au public qui fera 'mouche' et pour cela, mon expérience de DJ aide beaucoup.”



Comment vivez-vous ce succès, personnellement et professionnellement ?



“Vivre un succès, c'est le partager. Et mon succès, je le vis et le partage avec ma famille, ma femme et mes enfants. J'aime beaucoup écouter le récit des gens. C'est ce qui m'inspire en général. Et comme j'ai eu la chance de voyager grâce à la musique, cela m'a aidé dans mon inspiration, ma création et ma façon de voir les choses également.”



Quels sont vos projets ?



“Je prépare une collaboration avec des artistes américains sur ma chanson Trompeta. Et quelques grosses productions et collaborations avant la fin d'année, dont une pour la coupe du monde du Qatar. Affaire à suivre, donc. Mais quoi qu'il en soit je continuerai à faire danser les gens.”



Pratique

Le 22 juillet à l'hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts à partir de 17 h 30.

Warm up : DJ Heiva, Dj Pony.

Tarif à partir de 4 900 Fcfp.

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 18 Juillet 2022 à 14:59 | Lu 250 fois